​Asociatia AdAstra critica guvernul pentru scaderea bugetului Cercetarii si cere respectarea promisiunilor din campanie

Asociatia arata ca Guvernul a fost investit in baza unui program de guvernare care prevede "cresterea bugetului alocat cercetarii cu aproximativ 30% anual", si citeaza proiectul de buget aflat in acest moment in dezbatere publica. "Dimpotriva, Ministerului Cercetarii si Inovarii ar urma sa-i fie alocat un buget cu 2,78% mai mic fata de cel din 2016, iar estimarile pentru anii 2018 - 2020 sunt de asemenea in scadere", se arata in comunicatul asociatiei."Solicitam Guvernului sa coreleze legea bugetului de stat cu programul de guvernare asumat. In caz contrar cerem demisia Guvernului", se arata in comunicatul AdAstra.