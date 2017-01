Sapte perchezitii in Constanta si Ialomita, la persoane banuite ca ar fi falsificat 4.500 de retete medicale

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat miercuri sapte perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de inselaciune, spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata, frauda informatica, fals si complicitate la fals intelectual, uz de fals si complicitate la inselaciune, informeaza IGPR.

UPDATE Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro ca au fost retinuti un medic, doua asistente medicale, administratorul unei farmacii si doi farmacisti.





Perchezitiile au fost efectuate in orasul Tandarei, comuna Mihail Kogalniceanu si in judetul Constanta.





Din cercetari a reiesit ca sase dintre persoanele banuite, in perioada 2010 - 2014, ar fi falsificat 4.508 retete medicale ce ar fi fost decontate prin intermediul unei unitati farmaceutice, cauzand un prejudiciu de 667.000 de lei.





De asemenea, in perioada 2013 - 2014, ar fi fost introduse in evidente retete falsificate, emise de un cabinet medical.





In cursul anului 2013, administratorul unei unitati farmaceutice ar fi efectuat 10 transferuri bancare, in valoare de 80.000 de lei, bani proveniti in urma decontarii unor retete false, in scopul de a ascunde sau disimula originea ilicita a acestora.





In urma perchezitiilor au fost ridicate inscrisuri, calculatoare si 37.000 de lei, in vederea administrarii probatoriului in cauza.





Sapte persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita pentru audieri, sase dintre acestea fiind retinute pe baza de ordonanta de retinere pentru 24 de ore.