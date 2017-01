Un al doilea israelian din dosarul Black Cube, condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare

"In baza art.38 Cod penal , art. 39 alin 1 litera b Cod penal, art. 45 alin. 1 Cod penal aplica inculpatului Weiner Ron pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare la care se adauga un spor ( obligatoriu ) de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 8 luni inchisoare) , stabilind pedeapsa rezultanta de 2 ani si 8 luni inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului prevazut de art. 66 alin. 1 lit. n Cod penal si anume dreptul de a comunica cu victimele ( persoanele vatamate Eduard Kovesi, Liliana Sabau si Fusea Sorin ) sau cu membri de familie ai acestora ori de a se apropia de acestea. In baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 3 ani ce constituie termen de supraveghere, conform art. 92 Cod penal", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.





Pe durata termenului de supraveghere Weiner Ron trebuie sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa, sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile, sa comunice schimbarea locului de munca, sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta si sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Bucuresti sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.