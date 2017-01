Procurorii si specialistii INSEMEX fac joi cercetari la Bamboo

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti si specialistii INSEMEX fac joi cercetari la Bamboo si un imobil al lui Joshua Castellano aflat in apropierea clubului care a fost distrus in incendiul in urma caruia 44 de persoane au ajuns la spital din cauza intoxicatiei cu fum, transmite News.ro.





Anchetatorii vor face cercetarea la fata locului in zona anexelor din complexul Bamboo, printre care si la un imobil al lui Joshua Castellano, fondatorul clubului, cladire care a fost sigilata in urma incendiului din noaptea de 20 spre 21 ianuarie, au declarat pentru News.ro surse judiciare.





Specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) si ofiterii de la Serviciul Omoruri din Politia Capitalei vor merge la clubul Bamboo pentru a stabili cand vor putea face expertiza in cazul incendiului.





Primaria Sectorului 2 se va ocupa de indepartarea elementelor metalice prabusite in urma incendiului, pentru care va contracta o firma ce are utilaje specifice pentru astfel de interventii si angajati specializati. In urma incendiului, tavanul clubului Bamboo a cazut si exista riscul ca intreaga structura metalica sa se prabuseasca.





Din acest motiv, anchetatorii nu au putut sa faca pana acum cercetarea la fata locului si sa ridice probe din cladire. Firma cu care va fi incheiat contractul va indeparta elementele instabile ale cladirii, astfel incat anchetatorii sa poata lua probe care vor fi folosite in ancheta.





Directorul INSEMEX, George Gaman, a declarat pentru News.ro ca in urma discutiilor cu ofiterii Politiei Capitalei se va putea stabili cand se poate face expertiza privind cauzele incendiului din clubul Bamboo. INSEMEX a facut o expertiza si in cazul incendiului de la clubul Colectiv din Bucuresti.