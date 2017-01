Fosta sotie a lui Dan Adamescu si sora acestuia se lupta pentru trupul neinsufletit al miliardarului

Fosta sotie a lui Dan Adamescu, Carmen Palade, a sosit miercuri la Institutul de Medicina Legala si le-a cerut medicilor sa-i incredinteze corpul lui Adamescu. Palade (divortata anul trecut de Adamescu) a venit la IML cu sapte garzi de corp.Sora lui Dan Adamescu s-a impotrivit insa, sustinand ca fosta sotie nu mai are nici un drept.In cele din urma, legistii nu au permis nici uneia dintre femei sa ia trupul neinsufletit al lui Adamescu, pe motiv ca investigatia e in curs.Si fiul miliardarului, Alexander Adamescu, s-a implicat in scandal de partea matusii sale, transmite sursa citata. Aflat la Londra, Adamescu jr. a transmis mesaje prin intermediul avocatului sau.Reamintim ca Dan Adamescu a murit intr-un spital privat, unde fusese mutat de la Spitalul de Urgenta Floreasca. El era condamnat pentru coruptie.