The Economist: Romania, pe locul 61 in topul anual al democratiei, la egalitate cu Mongolia

The Economist a publicat indicele anual al democratiei pentru 2016, care ierarhizeaza tarile lumii in functie de puterea regimului democratic, determinata pe baza a cinci categorii generale: alegeri libere si corecte, libertati civile, functionarea guvernului, participare politica si cultura politica, transmite News.ro.

Romania ocupa pozitia 61 cu un indice anual al democratiei de 6,62, pe picior de egalitate cu tara asiatica Mongolia si sub state precum El Salvador sau Peru. In acest sens, tara noastra a cazut doua pozitii in ultimul an, prin comparatie cu indicele democratiei pentru 2015.





Autorii acestui indice al democratiei incadreaza Romania in lista "democratiilor viciate", alaturi de tari precum Statele Unite, Italia, Franta, Japonia, Coreea de Sud, Israel, India, Bulgaria, Ungaria, El Salvador, Peru, Columbia, Serbia, Malaysia, Mexic, Sri Lanka si Republica Moldova.





"Democratiile viciate" sunt considerate acele natiuni unde desi exista alegeri libere si corecte, iar libertatile civile sunt respectate, inca exista probleme grave, precum interferenta statului in libertatea presei.





Se pare ca romanii au cel mai mic punctaj pentru participare politica si cultura politica, pentru cele doua categorii obtinand doar un indice de 5.00. In vreme ce, cea mai mare reusita pentru statul roman ramane asigurarea unui proces electoral corect si a pluralismului politic, pentru care primim un indice de 9.97, iar functionarea guvernului a ramas neschimbata la 5.71, atat de-a lungul guvernarii Ponta, cat si in timpul lui Ciolos.





Totusi, Romania a pierdut doua pozitii din cauza nerespectarii complete a libertatilor civile, acest indice scazand de la 8.35 la 8.24 in doar un singur an.





De asemenea, tara noastra ocupa cea mai joasa pozitie in indicele democratiei prin comparatie cu celelalte 27 de state ale Uniunii Europene. Ungaria ocupa locul 56 in acelasi incide, in vreme ce Bulgaria se bucura de pozitia 47, potrivit The Economist.