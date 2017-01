Perchezitii in 25 de locatii la o grupare specializata in traficul de migranti pe relatia Turcia - Romania -   Ungaria,

Potrivit IGPR, din cercetari a reiesit ca, in perioada august - decembrie 2016, grupul infractional organizat, specializat in traficul de migranti, pe relatia Turcia - Romania - Ungaria, ar fi introdus fraudulos in tara, de mai multe ori, peste 100 de persoane, cetateni sirieni, irakieni, turci, afgani si marocani, pe care, ulterior, ar fi incercat sa ii treaca fraudulos peste frontiera romano-maghiara, destinatia finala fiind Germania.Pe parcursul activitatilor investigative, au fost depistate 5 transporturi de migranti, in unul din cazuri, 42 de persoane, dintre care 18 minore, fiind gasite ascunse intr-o autocisterna.Vor fi puse in executare 20 de mandate de aducere.La activitati participa si politisti de la inspectoratele de politie judetene Arad si Timis, inspectoratele teritoriale ale politiei de frontiera Oradea si Timisoara si jandarmi.