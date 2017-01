Corpul de Control al Ministerului Muncii si ANPD vor face ancheta la centrul de la Maciuca. Directorul centrului a fost demis

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a solicitat Corpului de Control al ministerului si Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati verificarea situatiei de la centrul de la Maciuca si "luarea masurilor legale ce se impun in urma celor constatate", se arata intr-un comunicat al ministerului.Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihiatrica din comuna Maciuca, satul Popesti, judetul Valcea, se afla in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si functioneaza in baza licentei de functionare eliberata de Comisia de Acreditare a Judetului Valcea, prin decizia nr. 18 din 21 septembrie 2012.Potrivit statisticilor furnizate din Registrul Electronic National (RENPH), in 31 decembrie 2016 in centru se aflau 92 de persoane, dintre care 36 femei (18 cu handicap mental, 10 cu handicap asociat, 7 cu handicap psihic si o persoana cu handicap fizic) si 56 barbati (35 cu handicap mental, 10 cu handicap asociat, 11 cu handicap psihic).In comunicatul citat se precizeaza ca DGASPC Valcea a depus, in luna noiembrie a anului 2016, cererea de licentiere a centrului de la Maciuca, dosarul fiind inregistrat cu nr. 225/18 noiembrie 2016."In urma verificarii dosarului s-a constatat ca acesta nu corespundea conditiilor de fond in ceea ce priveste documentele necesare acordarii licentei provizorii, fiind necesara completarea cu urmatoarele acte: hotararea Consiliului Judetean Valcea privind Regulamentul de Organizare si functionare a serviciului social; anexa 5 din HCL nr. 101/204 si autorizatia de securitate la incendiu", se arata in comunicatul transmis, miercuri, de Ministerul Muncii.In aceste conditii, centrul a fost notificat sa completeze dosarul, insa in urma notificarii primite unitatea a solicitat retragerea acestuia pentru completarea documentelor lipsa, prin adresa nr. 29/18 ianuarie 2017, inregistrata la ANPD in 19 ianuarie 2017.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au preluat, miercuri, dosarul de abuz in serviciu in care se verifica cine ar fi legat de paturi si banci pacienti cu afectiuni neuropsihice internati in centrul social de la Maciuca. Procurorii care au facut verificari in centru dupa ce fotografii infatisand astfel mai multi bolnavi au aparut in presa nu au gasit niciun pacient legat si nici obiecte care ar fi putut fi folosite la imobilizarea lor.Directorul DGASPC Valcea Nicolae Badea, a declarat, miercuri, pentru News.ro ca seful centrului de la Maciuca, Sergiu Smarandoiu, ramane ¬in sistem¬, dar pe o functie inferioara si intr-un alt centru. De asemenea, medicul de medicina generala angajat al centrului de la Maciuca, Maria Dumitrescu, a primit o sanctiune care consta in taierea cu 10 la suta a salariului timp de 90 de zile, conform Codului Muncii.