Circulatie interzisa la Budapesta pentru masinile incadrate pana la clasa 4 de poluare

Aceste restrictii nu se aplica pe segmentele drumului expres M0 care tranziteaza zona administrativa a Budapestei, pe segmentul de drum dintre limita zonei administrative a Budapestei ¬ Drumul Nagykovacsi ¬ Drumul Szepjuhaszne ¬ Drumul Budakeszi ¬ limita zonei administrative a Budapestei, respectiv limita zonei administrative a Budapestei ¬ Drumul Nagykovacsi ¬ str. Nagyret ¬ Drumul Mariaremete ¬ Drumul Hidegkuti ¬ limita zonei administrative a Budapestei, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe.In cazul incalcarii acestor reglementari, pentru conducatorul auto se considera ca a savarsit o contraventie. Politia verifica respectarea acestor masuri de restrictionare a circulatiei vehiculelor. In caz de incalcare a prevederilor legale, se poate aplica o amenda de pana la 150.000 Huf (aproximativ 500 euro).Aceste restrictii nu se aplica vehiculelor indreptatite sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase, vehiculelor care efectueaza transport in comun, taxiurilor, vehiculelor care transporta bolnavi, vehiculelor medicilor, ale celor care indeplinesc sarcini publice, transporta alimente, respectiv vehiculelor de depanare sau de transport vehicule care au girofare galbene. Totodata, sun exceptate de la restrictii vehiculele diplomatilor, vehiculele militare, vehiculele care transporta persoane cu handicap locomotor si carele TV.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Budapesta +3613847689, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Budapesta: +36305356912.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://www.utinform.hu si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia ¬Calatoreste in siguranta¬ (disponibila gratuit in ¬App Store¬ si ¬Google Play¬), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.