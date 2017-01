Transparency International: Romania se afla pe locul trei in topul celor mai corupte tari din Uniunea Europeana. Este depasita doar de Bulgaria si Italia

Potrivit raportului realizat de Transparency International pe baza Indicelui de Perceptie a Coruptiei, tara noastra se afla pe locul trei in topul celor mai corupte tari din Uniunea Europeana. Topul celor mai corupte tari din lume pentru 2016 cuprinde 176 de state si teritorii si a fost dat publicitatii la Berlin, potrivit tvr.ro

Potrivit Transparency International, cele mai putin corupte state din lume sunt Danemarca, Noua Zeelanda, Finlanda, Suedia si Elvetia. Ultimele pozitii in top sunt ocupate de Coreea de Nord, Sudanul de Sud si Somalia.

Romania ocupa pozitia 57 din 176, alaturi de Ungaria si Iordania.

In Uniunea Europeana, coruptie mai mare decat in Romania este in Italia - pozitia 60 si in Bulgaria, locul 75.

Transparency face acest top folosind Indicele de Perceptie a Coruptiei.

In Romania, Indicele de Perceptie a Coruptiei a fost calculat pentru prima data in anul 1997. In 2012,a fost inclus in Strategia Nationala Anticoruptie ca indicator de performanta.