Seful Comisiei SRI: Generalul SRI Istode a fost prezenta impreuna cu familia Rizea in Monaco si la Nisa/ E legal, dar nu si deontologic

Despre ancheta asupra Elenei Istode

Dupa cum cunoasteti in presa au aparut cateva fotografii, dna general a fost prezenta in activitati sa spunem turistice impreuna cu familia Rizea. Era normal sa se declaseze o ancheta iar comisia din Parlament sa lamureasca aceste lucruri.

Rezulta ca a fost prezenta impreuna cu familia Rizea in Monaco si la Nisa, ca o parte din cheltuieli au fost suportate de dna general si ca aceasta relatia are la baza o relatie de colege de liceu. Activitatile au fost raportate SRI in conformitate cu procedurile de lucru

Chiar daca nu avem o incalcare a legii, avem o problema de raportare deontologica din parte ofiterilor de informatii atunci cand sunt prezenti in activitati de genul acesta cu membri ai comiei parlamentare, cu parlamentari etc.

Dl. Hellvig a dispus realizarea unui cod deontologic care sa clarifice pana unde poate merge un ofiter SRI in relatii cu terte persoane.

Dna Istode a spus ca a locuit pe perioada concediului intr-o proprietate care apartine familiei Rizea.

