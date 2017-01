Seful comisiei de control SRI: Inainte de a fi deputat, Sebastian Ghita era pentru SRI persoana cu "informatii de interes pentru securitatea nationala"

Adrian Tutuianu a fost intrebat de presa, dupa sedinta din comisia SRI la care a fost audiat Eduard Hellvig, in ce calitate a participat Sebastian Ghita la intalnirile SRI."Pentru perioada 2012 - 2016 raspunsul este simplu: a fost membru al comisiei parlamentare de control al SRI si a participat si la activitati publice si la activitati care au fost mai putin publice, activitati care privesc calitatea sa de membru (al Comisiei SRI - n.r.) (...). Raspunsul este urmatorul: nu a fost ofiter acoperit si un argument adus de comisia interna a SRI este legat si de juramantul pe care l-a depus in 2012", a spus Tutuianu, citat de News.ro.In ceea ce priveste perioada 2010-2012, respectiv de la primele intalniri la momentul la care a devenit deputat, membru al Comisiei, Tutuianu a citit un raspuns oficial al SRI: "A fost prezent in calitate de persoana care avea informatii de interes pentru securitatea nationala", a declarat Tutuianu.