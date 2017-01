Eduard Hellvig: SRI nu are si nu va avea acoperiti in politica sau justitie/ In mandatul meu SRI nu va organiza proteste si miscari de strada asa cum fals s-a afirmat

"Demonizarea institutiei pe care o conduc, prin plasarea sa in zona speculatiei, ii afecteaza in primul rand pe angajatii nostrui onesti si loiali statului roman", a declarat Hellvig."Este greu sa ne aparam pentru ca fiecare mesaj pe care il transmitem este interpretat", a precizat directoruyl SRI, manifestandu-si speranta ca "aceste lucruri se vor opri daca nu pentru institutia nostra, macar pentru binele Romaniei pe care sunt convins ca fiecare dintre noi si-l doreste"."Imi manifest hotararea noastra de a tine SRI in cadrul legal. SRI nu are si nu va avea acoperiti in politica sau justitie. In mandatul meu SRI nu se va implica in niciun tip de joc de putere. In mandatul meu SRI nu va organiza proteste si miscari de strada asa cum fals s-a afirmat in anumite locuri, cred ca fiecare institutie trebuie sa isi desfasoarae activitatea in cadrul stabilit de lege", a precizat Hellvig.