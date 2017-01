George Maior a fost impreuna cu Sebastian Ghita si Florian Coldea in vacanta din Toscana (Italia)

George Maior (seful SRI la acel moment) a fost impreuna cu Sebastian Ghita si Florian Coldea in vacanta din Toscana (Italia), a declarat miercuri Adrian Tutuianu, seful comisiei de control SRI din Parlament. Tutuianu a citat in acest sens ancheta interna a SRI declansata dupa ce Ghita a aratat fotografii cu el si Coldea in diferite vacante. Tutuianu a mai spus ca in Toscana a fost si Vasile Dancu.Sebastian Ghita a prezentat la Romania TV fotografii in care erau acoperite fetele celorlalte persoane fotografiate in afara de Florian Coldea si el insusi.Tutuianu a mai spus ca si George Maior "a dat anumite explicatii comisiei de control intern din SRI".Tutuianu a mai spus ca nu exista informatii despre prezenta lui George Maior si in excursia din insulele Seychelles.Reamintim ca George Maior era directorul SRI la momentul vacantelor invocate de Sebastian Ghita. Acum, el este ambasadorul Romaniei in SUA.