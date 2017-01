Adrian Tutuianu, seful comisiei de control SRI: Ancheta interna a SRI a confirmat ca Florian Coldea a fost in vacante cu Sebastian Ghita, dar si-a platit cheltuieile

Despre ancheta asupra Elenei Istode

Dupa cum cunoasteti in presa au aparut cateva fotografii, dna general a fost prezenta in activitati sa spunem turistice impreuna cu familia Rizea. Era normal sa se declaseze o ancheta iar comisia din Parlament sa lamureasca aceste lucruri.

Rezulta ca a fost prezenta impreuna cu familia Rizea in Monaco si la Nisa, ca o parte din cheltuieli au fost suportate de dna general si ca aceasta relatia are la baza o relatie de colege de liceu. Activitatile au fost raportate SRI in conformitate cu procedurile de lucru

Chiar daca nu avem o incalcare a legii, avem o problema de raportare deontologica din parte ofiterilor de informatii atunci cand sunt prezenti in activitati de genul acesta cu membri ai comiei parlamentare, cu parlamentari etc.

Dl. Hellvig a dispus realizarea unui cod deontologic care sa clarifice pana unde poate merge un ofiter SRI in relatii cu terte persoane.

Dna Istode a spus ca a locuit pe perioada concediului intr-o proprietate care apartine familiei Rizea.

Florian Coldea si Sebastian Ghita "au fost prezenti in insulele Seychelles, este confirmata prezenta impreuna in Italia, la Toscana, este confirmata prezenta dnei Coldea cu dna Ghita la Paris", a declarat Adrian Tutuianu.Din informatiile date de comisia de control din SRI, dl general Coldea si dna Coldea au prezentat documente justitificative cu privire la faptul ca au suporatat ei aceste cheltuieli - facturi si chitanta", a declarat Tutuianu, adaugand ca nu au putut clarifica in cursul sedintei de miercuri daca documentele justificative sunt sau nu reale insa comisia de control a aratat ca nu sunt indicii ca documentele ar fi false. Tutuianu a precizat ca exista posibilitatea de a cere ANAF sa verifice acest aspect."Ar putea fi facuta o verificare profunda de catre un organ de cerectarea penala care are alte instrumente la indemana fata de noi", a mai spus Tutuianu, precizand ca discutiile pe acest subiect nu sunt inchise si ca urmeaza sa se vada daca estre oportuna audierea altor persoane."Doamna Coldea a fost verificata; si ea si el au prezentat documente. Au fost mai multe anchete facute de comisia interna a SRI. Concluzia a fost ca nu au fost incalcate normele interne. Eu spun ca avem o problema cu normele deontologice", a spus seful comisiei de control SRI.Tutuianu a declarat ca seful SRI, Eduard Hellvig, a anuntat ca a dispus elaborarea unui cod deontologic, care va fi public, care sa clarifice conduita unui ofiter SRI in relatie cu terte persoane.Tutuianu a mai spus ca "trecerea in rezerva a fost considerata oportuna de generalul Coldea".Tutuianu a mai spus ca seful SRI a confirmat ca si generalul de brigada Elena Istode a fost in vacante impreuna cu familia politicianului PSD Cristian Rizea, la Nisa si Monaco. Tutuianu a spus ca Istode a fost in aceste vacante in calitate de colega de facultate cu sotia lui Rizea, si ca si-ar fi platit singura cheltuielile. Ulterior, Tutuianu a spus ca generalul SRI Istode ar fi stat in aceste vacante si intr-una dintre proprietatile sotilor Rizea.Doua rapoarte privind situatia fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea si a generalului de brigada Elena Istode au fost discutate miercuri in cadrul audierilor in Comisia parlamentara de control privind activitatea SRI, la care a participat si directorul Serviciului, a declarat presedintele Comisiei, Adrian Tutuianu.

Despre Florian Coldea



(Despre Coldea si Ghita) Au fost prezenti in insulele Seychelles, este confirmata prezenta impreuna in Italia, la Toscana, este confirmata prezenta dnei Coldea cu dna Ghita la Paris.

Repunerea in functie (a lui Coldea - n.red.) este consecinta constatarilor comisiei de control - daca nu sunt incalcari ale legii este normal sa fie pus in functie, s-a facut o cerere de pensionare.

Trecerea in rezerva a fost apreciata ca oportuna de dl Coldea si utila din perspectiva protejarii institutiei de catre conducerea SRI. S-a adus prin aceste lucruri un prejudiciu de imagine si de credibilitate SRI.



Despre acuzatiile ca SRI s-a implicat in proteste

Am discutat despre cadrul legal si am stabilit ca exista preocupari ale SRI eventual de anumite grupuri extremiste in vederea protestelor, si ca exista obligatia SRI de a transmite aceste preocupari.

Am cerut aceste informatii pornind de laceea ce s-a afirmat in sptatiu public. Dl Hellvig ne-a dat asigurari ca serviciul nu se va imploca in aceste activitati.

Despre scandalul Coldea



S-a spus ca s-a dispus realizarea unui cod de conduita care sa previna situatii de tipul acesta. A spus dl Hellvig ca a dispus masuri cu caracter intern.



Ni s-au pus la dispozitie date din care rezulta ca SRI a facut zeci, sute de informari catre persoane care au calitatea de beneficiar legal de informatii sau au transmis informatii catre conducatorii unor anchete penale, inclusiv in cazul autostrazii Comarnic-Brasov.



Daca dl Ghita ar fi aici cred ca ar fi util sa fie audiat de comisia de control. dl Coldea, am putea ajunge la condluzia ca este oportuna audierea. Dl. Victor Ponta ar putea fi chemat la comisia de control.

Nu am inchis ancheta, vom analiza multimea de informatii si vom vedea ce avem de facut mai departe.

Am adus in discutie cu reprezentantii SRI materialul facut public de UNJR. Am primit de la SRI urmatoarele raspunsuri:

1. Nu exista ofiteri acoperiti, colaboratori si alte categorii intre judecatori.

2 Nu exista ofiteri acoperiti in interiorul partidelor politice.

3. SRI lucreaza cu ofiteri acoperiti, cu colaboratori, si obtin informatii utile pentru securitatea nationala.

Despre protocoalele de colaborare cu alte institutii



Si eu cred ca anumite ingrijorari exprimate de opinia publica sunt corecte, este de dscutat in ce masura CSAT poate veni cu acte cu caracter secret si adaugate la cadrul legislativ existent.

Au lasat in opinia publica indoieli cu privire la colaborarae intre aceste institutii.

Au asigurat suportul tehnic in aceste colective mixte.



Despre un pachet de legi pe securitate nationala

Toti cei dinainte au apua ca realizarea unui pachet de legi pe securitatea nationala este necesara, dar nimeni nu a reusit sa il faca.

Ne-am exprimat disponibilitarea de a modifica prevederile legale.

Despre Maior si Dancu

Dl George Maior a dat comisie de control intern anumite explicatii.

Nu exista informatii ca fost impreuna (cu Ghita - n.red.) in Seychelles. In Toscana da.

Nu a fost audiat dl Dancu, cunosteti din spatiul public ca a fost prezent in excursia din Toscana.

Intrebare: Ati intrebat despre dl Coldea si dna Kovesi?Tutuianu: Dna Kovesi a fost prezenta la activitati SRI cu caracter public sau care au tinut de colaborarea institutionala.Membrii comisiei de control intern sunt responsabili de constatarile pe care le-au facut. Isi asuma si o raspundere cand au facut anumite afirmatii.