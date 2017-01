Eduard Hellvig: SRI, impreuna cu SIE si Directia de Informatii a Armatei, e al doilea contributor pe analiza la NATO dupa SUA. Exista interesul de a destabiliza SRI

"Ca sa suplinim ceea ce alte servicii fac cu tehnica avansata, SRI o face cu angajati. Asta presupune costuri", a mai spus Hellvig, precizand ca aceste activitati sunt costisitoare si explicand astfel dimensiunile bugetului SRI."Inteleg discutiile din spatiul public cu privire la buget dar chestiunile de securitate vor fi intotdeauna mai mici decat insecuritatea", a declarat Hellvig."Exista interesul de a destabiliza o institutie puternica si serioasa a statului roman. Le spun tuturor ca SRI are instrumente validate in timp sa se apere atat pe el, dar mai ales pe cetatenii Romaniei. Un SRI slab ar insemna o Romanie dezarmata in fata inamicilor", a mai spus Hellvig."Suntem martori la o divizare in societatea romaneasca, la atacuri fara precedent la adresa SRI. Am preluat mesajele venite din partea persoanelor de buna credita. Le voi trata cu toata seriozitatea adecvata situatiei. Suntem constienti de lucrurile care s-au afirmat in spatiul public", a adaugat Hellvig.Hellvig a mai precizat ca a fost realizat in viitorul apropiat va fi publicat in Monitorul Oficial un cod de conduita al SRI. De asemenea, seful SRI a precizat ca a cerut ajutorul parlamentarilor pentru "adoptarea unui nou pachet de legi porivind securitatea nationala".