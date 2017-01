Parchetul General: Adoptarea celor doua ordonante privind gratierea unor pedepse si modificarea Codurilor penale ar putea vulnerabiliza grav institutiile statului in fata criminalitatii

"Ministerul Public a transmis astazi Consiliului Superior al Magistraturii un punct de vedere critic, in care este mentinuta pozitia comunicata public in cursul saptamanii trecute. Astfel, in conformitate cu prevederile constitutionale, Ministerul Public considera ca promovarea celor doua proiecte de acte normative anterior mentionate nu poate fi realizata in regim de urgenta, avand in vedere si dimensiunea consecintelor adoptarii acestor reglementari, care ar putea avea drept rezultat vulnerabilizarea grava a institutiilor statutului in fata criminalitatii", se arata intr-un comunicat.Ministerul Public mai arata ca "apreciem ca adoptarea celor doua proiecte in forma in care au fost comunicate, precum si in modalitatea in care s-a intentionat a fi adoptate, ar fi de natura sa impieteze asupra obiectivelor prioritare ale Ministerului Public, respectiv consolidarea capacitatii institutionale in lupta impotriva criminalitatii, in general, si a coruptiei, conflictului de interese si a evaziunii fiscale, in mod special."Consiliul Superior al Magistratilor a avizat negativ, in sedinta de miercuri, cele doua proiecte de Ordonanta de urgenta, in absenta ministrului Justitiei, Florin Iordache. Avizul CSM este consultativ.