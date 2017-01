Sefa instantei supreme, Cristina Tarcea: Nu se justifica urgenta celor doua ordonante promovate de Ministerul Justitiei

"Inainte de a participa la sedinta CSM am citit si eu punctul de vedere al Directiei Legislatie, care nu este o noutate pentru mine, pentru ca elaborarea acestui punct de vedere a avut in vedere si observatiile pe care le-a transmis Inalta Curte de Casatie si Justitie si care erau in acelasi sens, adica nu sustinem promovarea unui astfel de demers pe calea unei ordonante de urgenta. Am aratat ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de articolul 15, aliniatele 4 si 6 din Constitutie, in sensul ca nu este justificata urgenta", a afirmat Cristina Tarcea, citata de News.ro.Ea a adaugat ca, in ceea ce priveste ordonanta de urgenta privind modificarile Codului penal si a Codului de procedura penala, aceasta "nu raspunde intru totul deciziilor Curtii Constitutionale, pentru ca dezincrimineaza fapte pentru care CCR nu s-a pronuntat si cuprinde reglementari care exced cadrului deciziilor Curtii Constitutionale".In ceea ce priveste raportul MCV publicat miercuri, sefa instantei supreme a aratat ca acesta este unul obiectiv, insa a observat o ingrijorare in ceea ce priveste riscul de a face pasi inapoi."Am citit raportul politic. Mie mi se pare o oglindire obiectiva a tot ceea ce s-a intamplat in justitie in perioada ultimilor 10 ani, pentru ca, ati observat, raportul vizeaza o perioada mult mai mare de asta data, sunt inregistrate progresele, sunt inregistrate si lucruri care sunt de facut, ati vazut, sunt si recomandari. Ceea ce mi se pare demn de notat este faptul ca se concluzioneaza ca obiectivele stabilite prin MCV au fost indeplinite, dar in acelasi timp exista si o ingrijorare, o serioasa ingrijorare din partea tehnicienilor Mecanismului in ceea ce priveste pastrarea acestor evolutii pozitive si riscul de a ne intoarce la ceea ce am fost odata. In acest context, au fost mentionate si cele doua acte normative", afirma Cristina Tarcea.Consiliul Superior al Magistraturii, reunit in plen, in absenta ministrului Justitiei, Florin Iordache, a dat, miercuri, aviz negativ proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale.