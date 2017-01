Augustin Lazar: Nu ar trebui acum, cand societatea romaneasca se confrunta cu un val de criminalitate si cand ne asteptam la un alt val de criminalitate cu terorism, sa ne gandim la acte de clementa

"E o conotatie care este total negativa. (...) Nu ar trebui sa ne gandim la aceste aspecte cand societatea romaneasca se confrunta cu un val de criminalitate, cand ne asteptam la alt val de criminalitate cu terorism, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontaliera, criminalitate violenta, noi acum sa ne gandim la acte de clementa. (...) Nu as dori sa starui pe aceasta problema de clementa, este o chestiune care se poate discuta in Parlament, intr-o stare de calm. Noi, magistratii, suntem ingrijorati in primul rand de problema dezarmarii organelor judiciare de instrumentele juridice de combatere a criminalitatii. Aceasta este marea problema, iar celelalte pot fi discutate de parlamentari cu calm in cadrul Parlamentului, pot fi analizate, evaluate", a spus Augustin Lazar.In ceea ce priveste raportul MCV, el a aratat sa autoritatile statului au obtinut rezultate foarte bune, insa daca ar fi adoptate proiectele de gratiere si de modificare a Codurilor penale acest lucru ar conduce la o reconsiderare a aprecierilor pozitive."Raportul MCV pune in evidenta faptul ca autoritatile statului roman au obtinut rezultate bune si foarte bune, sunt progrese remarcabile care au fost obtinute de institutiile romanesti prin lupta anticoruptie si a criminalitatii in general. Remarc unele elemente care sunt de observat, cum ar fi acele proiecte de acte normative si care daca ar fi adoptate ar conduce la o reconsiderare a aprecierilor pozitive care s-au facut pana acum", a mai precizat Lazar.De asemenea, Augustin Lazar a explicat ca nu doar faptele de coruptie sunt vizate in proiectul de modificare a Codurilor penale, ci si conflictul de interese."Nu numai de coruptie este vorba, ci si de alte genuri de criminalitate care sunt foarte apropiate. E vorba de infractiunile de serviciu care sunt foarte apropiate coruptiei, cum este conflictul de interese si care s-ar afla intr-o situatie foarte delicata in masura in care textul ar fi modificat. Daca vrem sa aliniem la normele constitutionale textul conflictului de interese, schimbam sintagma raporturi comerciale cu raporturi intre profesionisti, dar nu umblam la textul legii pentru a il face nefunctional", a declarat lazar.