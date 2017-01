O educatoare din Gorj este cercetata dupa ce ar fi furat laptele si cornul prescolarilor

Valerica Contoloru, o educatoare aflata in prag de pensionare la Gradinita Rugi, este cercetata de Comisia de Disciplina a Scolii Gimnazile Grigore Geamanu din comuna gorjeana Turcinesti, de care apartine gradinita.Femeia in varsta de 60 de ani a ajuns, in septembrie anul trecut, prin transfer, de la Matasari la Gradinita Rugi, aflata in subordinea Scolii Gimnazile Grigore Geamanu din comuna Turcinesti. Cadrul didactic din Targu-Jiu, care implineste conditiile de pensionare luna viitoare, si-a cerut transferul in toamna, pentru a fi mai aproape de casa, dar si pentru ca la Rugi avea in grija doar 10 prescolari.Femeia a fost acuzata de fostul sot ca, de la inceperea activitatii, ar fi furat periodic din alimentele gratuite ale copiilor. Barbatul a si reclamat-o pe fosta sa sotie la Politie, dupa ce ar fi gasit, in frigiderul din locuinta comuna, cutii de lapte si cornuri din cele oferite gratuit elevilor si prescolarilor."Am observat inca din octombrie-noiembrie ca fosta sotie aducea acasa si depozita in friginer cutii cu lapte si cornuri din cele oferite gratuit copiilor de la gradinita unde lucra. Produsele erau consumate de ea ori erau oferite la rude. Considerand ca aceasta ia laptele si cornul de la gura copiilor, pe care ea trebuie sa-i educe tocmai pentru a nu fura, am reclamat-o pe fosta sotie la Politia Turcinesti si am prezentat anchetatorilor fotografii cu produsele furate de fosta consoarta, in mai multe luni. Un politist a venit imediat la domiciliul comun si a gasit produsele in frigider, asa cum am reclamat, a intocmit un proces verbal si le-a ridicat. Acum astept finalul anchetei", sustine fostul sot al educatoarei.Produsele ridicate de Politie au fost duse la Scoala Gimnaziala Grigore Geamanu din comuna Turcinesti."Produsele gasite la domiciliul educatoarei ne-au fost restituite de Politie, alaturi de un proces verbal in care se consemnase ca in frigiderul dansei s-au mai gasit opt cutii de lapte, una consumata in cosul de gunoi si cinci cornuri inseriate. Drept urmare am intrunit Comisia de Disciplina pe 18 ianuarie, iar cazul este in cercetare. Cu educatoarea nu am vorbit, dansa este la noi de cateva luni, stiu ca luna viitoare ar fi putut sa se pensioneze, dar astazi (miercuri - n.red.) a depus la secretariatul scolii o cerere pentru ramanerea la catedra pentru urmatorii trei ani. Dansa va trebui sa dea explicatii in fata Comisiei de Disciplina", a declarat, directorul unitatii de invatamant din Turcinesti, Cecilia Rosulescu.Educatoarea ar putea sa se aleaga la finalul anchetei interne doar cu o observatie ori o mustrare scrisa, insa poate sa ramana si fara locul de munca, chiar de luna viitoare."Cum produsele sustrase s-au depistat la domiciliul educatoarei, chiar daca este o ancheta penala in curs, cadrului didactic nu i se va prelungi, cu siguranta, ramanerea la catedra. Asemenea dascali nu este corect sa mai ramana in prejma celor mici", a declarat inspectorul scolar general al ISJ Gorj, Ion Isfan.In paralel, Politia Turcinesti o ancheteaza pe femeie pentru furt.