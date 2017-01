Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru cele doua proiecte de ordonanta care vizeaza gratierea si modificarea Codului Penal

Sedinta plenului a durat aproximativ o jumatate de ora. La iesirea din sediul CSM, procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca decizia de fi avizate negativ cele doua proiecte de ordonanta a fost luata cu majoritate de voturi, informeaza News.ro.Inainte de vot, Lazar a spus ca adoptarea celor doua acte normative ar duce la reconsiderarea aprecierilor pozitive din raportul MCV."Raportul MCV pune in evidenta faptul ca autoritatile statului roman au obtinut rezultate bune si foarte bune. Sunt progrese remarcabile care au fost obtinute de institutiile romanesti in lupta contra coruptiei si criminalitatii in general. Remarc unele proiecte cum ar fi acele proiecte de acte normative si care daca ar fi adoptate, ar conduce la o reconsiderare a aprecierilor pozitive care s-au facut pana acum", a aratat Augustin Lazar, inainte de inceperea sedintei plenului CSM.Intrebat ce parere are despre proiectul de ordonanta care ar injumatati pedepsele violatorilor de peste 60 de ani, Lazar a spus ca "nu ar trebui sa ne gandim la aceste aspecte cand societatea romaneasca se confrunta cu un val de criminalitate, cand ne asteptam la alt val de criminalitate, cu terorism, cu tot felul de probleme de criminalitate transfrontaliera, criminalitate violenta, noi acum sa ne gandim la acte de clementa... Observati ce se intampla intr-o lume dinamica, in care oamenii circula peste tot, cand sunt diverse semne de nervozitate nu numai la noi, in Europa si in lumea intreaga".Sedinta plenului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in care au fost avizate negativ proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale a avut loc miercuri, fara ministrul Justitiei, Florin Iordache.Ministrul Justitiei este membru de drept al CSM, dar nu este obligat sa vina la sedintele plenului Consiliului.La sedinta au participat, pe langa membrii CSM, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, si procurorul general, Augustin Lazar."Instantele si parchetele ne-au comunicat punctul lor de vedere cu privire la cererea Ministerului Justitiei in vederea acordarii unui aviz pe cele doua proiecte de ordonante", a spus Mariana Ghena, presedintele CSM, inainte de inceperea sedintei plenului.Proiectele de OUG privind gratierea si modificarile codurilor penale au fost transmise de Ministerul Justitiei pe 19 ianuarie la CSM pentru avizare.Consiliul le-a comunicat pentru analiza si consultare tuturor instantelor si parchetelor din Romania, precum si asociatiilor profesionale ale magistratilor.Presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema.Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale.In 20 ianuarie, Klaus Iohannis a sustinut ca sunt "suficiente argumente" care sa determine Guvernul sa retraga ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea Codului Penal.Seful statului a precizat ca Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, "in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta".Oficiali din sistemul judiciar si asociatii profesionale ale magistratilor au spus ca Ministerul Justitiei a vrut sa promoveze acte de clementa cum ar fi gratierea si sa aduca modificari codurilor penale in mod netransparent si fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii.In replica, Ministerul Justitiei a aratat ca proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penal si de procedura penala nu au fost programate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern si a respins afirmatiile ca procesul legislativ ar fi lipsit de transparenta, aratand ca actele normative au fost trimise institutiilor care trebuie sa le avizeze sau sa transmita un punct de vedere legat de acestea, in 18 ianuarie au fost puse in dezbatere publica si se asteapta exprimarea unor pozitii constructive si echilibrate in cazul acestora.Reprezentantii Asociatiei Magistratilor din Romania au anuntat ca vor prezenta CSM o serie de observatii argumentate privitoare la proiectul de OUG privind gratierea unor pedepse, spunand ca asa cum a fost "conceput, structurat si motivat¬, acesta ¬nu probeaza ca suntem in prezenta unei initiative acceptabile, in acord cu necesitatile sociale si cu normele de drept".Proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani si a celor cu boli incurabile in faze terminale.Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.