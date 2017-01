Surpriza, surpriza! E foarte foarte pozitiv, dar asta e Romania, foarte surprinzatoare, uneori si pentru lucruri bune - Iohannis despre raportul MCV

"Mai precis, ultimul raport arata 12 zone in care trebuie sa lucram mai mult pentru a asigura progresul si pentru prima data acest nou raport arata ca nu este bine sa legam raportul MCV de alte subiecte ca Schengen sau fondurile europene. Repet, nu este bine sa legam raportul MCV de alte teme ca Schengen sau fondurile europene. Ei bine, ne vom continua treaba, si daca urmatorul raport va spune ca ne-am indeplinit treaba atunci MCV va fi inchis, sfarsit, asa cum am discutat cu Junker. Dar Romania trebuie sa puna in loc mecanisme de control", a mai spus presedintele Iohannis.El a vorbit si despre acuzatiile privind presupusa implicare a SRI in anchetele penale: Este un mit ca serviciile secrete furnizeaza dovezi in dosarele penale. Asta nu e posibil, va asigur, si stiu ca presedinte ca daca sunt acuzatii, plangeri, sa mearga sa le clarifice. Acum seful SRI este in parlament sa clarifice aceste aspecte si fara indoiala ca o va face. Vorbind despre fapte, ce zice MCV e una, ce spun miturile e alta".Iohannis a vorbit miercuri la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei despre lupta anti-coruptie, spunand ca este "o problema endemica". "Lupta anticoruptie in Romania nu e lucru usor, e foarte complicat. Dar cred in Romania, cred in capacitatea romanilor de a construi o democratie solida. Si cred ca coruptia din Romania poate fi eradicata. Dar de la aceasta credinta la fapte este un drum lung de parcurs. Suntem determinati sa-l parcurgem si luptam impotriva coruptiei cu rezultate bune. Daca cineva isi imagina ca coruptia, care e problema endemica in Romania, daca cineva credea ca poate fi eradicata in unul sau doi ani sau zece ani va spun ca e gresit. Eradicarea coruptiei este un proces dureros si urat, scoate la iveala fata urata a societatii. De exemplu, politicieni au fost acuzati de coruptie, functionari acuzati, este foarte stresant pentru societate, foarte stresant pentru politicieni. Rezultatele vin, dar incet, de aceea cred ca coruptia nu poate fi eradicate in termen scurt, ci numai daca continui lupta pana cand castigi, altfel ceilalti baieti castiga, si asta nu-mi pot imagina pentru Romania".Iohannis a fost intrebat si despre procesul lui Dan Adamescu. Presedintele a spus ca "nu voi comenta referitor la persoana despre care vorbiti. Dar da, eu personal ca presedinte al Romaniei, lupt pentru procese corecte si relatari corecte in media. Si da, sunt gata sa sustin orice procedura legala pentru a stabili adevarul".