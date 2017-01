Posibila situatie ciudata: Bulgaria si Romania ar putea prezida Consiliul Uniunii Europene cu monitorizarea in justitie pe cap

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si-a fixat ca obiectiv ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pe Jutitie (MCV) fata de Romania si Bulgaria pana la finalul mandatului sau, care este programat sa expire in octombrie 2019.Miercuri, Comisia Europeana a emis noi rapoarte in cadrul MCV, privind Romania si Bulgaria, fara sa se precieze cand va fi ridicat mecanismul."Este obiectivul presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, de a incheia MCV in timpul mandatului sau, care expira in 2019, dar nu putem specula asupra a ceea ce s-ar putea intampla pana atunci", a spus un oficial din Comisia Europeana, miercuri.Anul viitor, insa, Bulgaria va prelua presedintia prin rotatie a Consiliului UE, in perioada iulie-decembrie, in conditiile in care rapoartele vor intra in analiza Consiliului. Practic, autoritatile bulgare s-ar putea afla in situatia dificila de a prezida reuniuni in care sa se discute situatia justitiei din Bulgaria."Cand vor ajunge rapoartele MCV in faza Consiliului, in timpul presedintiei bulgare a UE, anul viitor, va insemna ca autoritatile bulgare vor conduce sesiunile pe acest subiect. Se poate intelege ca va fi o situatie dificila" - a mai spus oficialul CE, precizand ca nu au fost prevazute reglementari europene privind astfel de situatii.La randul sau, Romania este programata ssa preia presedintia rotativa a Consiliului UE in perioada iulie-decembrie 2019, nefiind sigur ca ii va fi ridicata monitorizarea MCV pana atunci.