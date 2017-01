Ambasadorul Germaniei la Bucuresti pledeaza pentru "continuarea ferma a luptei anticoruptie si a consolidarii statului de drept" in Romania

Cord Meier-Klodt a subliniat ca lupta anticoruptie si consolidarea statului de drept sunt factori importanti pentru binele economic al Romaniei: "Ambele elemente reprezinta factori puternici vizati intotdeauna de posibilii investitori in cadrul procesului lor decizional, la alegerea unei destinatii de investitii."El a pledat pentru ca "Romania sa isi continue cursul reformelor si sa paseasca in continuare pe calea de succes pe care a pornit, cu ani in urma, si ca confere un caracter ireversibil realizarilor sale".Ambasadorul Germaniei a adaugat ca "Guvernul federal sprijina acest aspect de multa vreme, la cel mai inalt nivel: doamna cancelar federal Merkel, cat si presedintele federal Gauck, in cursul vizitei sale intreprinse in 2016 in Romania, au subliniat cat se poate de clar acest lucru in discutiile purtate cu presedintele Iohannis, cu Guvernul, cu reprezentanti ai justitiei si ai societatii civile, exprimandu-si respectul pentru performantele atinse de Romania in ultimii ani."Diplomatul german a precizat ca va relua acest mesaj in cursul intalnirilor pe care intentioneaza sa le aiba in viitorul apropiat cu reprezentanti ai noului Guvern.Chestionat in legatura cu intentia presedintelui Klaus Iohannis de a convoca un referendum pe tema gratierii si a modificarilor aduse Codurilor penal si de procedura penala, seful misiunii diplomatice de la Bucuresti a precizat ca trebuie sa existe un dialog "deschis si transparent" intre experti si Parlament si ca trebuie gasite "caile de participare" pentru toti partenerii implicati. El a atras, insa, atentia ca nu este de datoria sa sa spuna cum se va realiza acest lucru.El a adaugat ca noul Guvern, la fel ca cel precedent si ca presedintele Iohannis, "si-au declarat clar adeziunea fata de un parcurs pro-european" si ca Romania "doreste sa faca parte din nucleul Europei care cladeste viitorul comun": "Acesta reprezinta pentru Guvernul federal, pentru mine personal, la inceput, un mesaj foarte bun: in acest sens avem nevoie de si suntem pregatiti sa conlucram mai intens", cu atat mai mult cu cat Romania va prelua presedintia UE in 2019. Acest lucru, considera oficialul german, va oferi tarii noastre sansa de a contribui "in mod decisiv, cu un grad sporit de vizibilitate, la depasirea actualelor provocari la adresa Europei".Printre provocarile enumerate de Cord Meier-Klodt se numara iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar Romaniei ii va reveni, ca tara care va asigura presedintia blocului comunitar in acea perioada, incheierea negocierilor dintre Londra si Bruxelles: "Pe de alta parte, si Romania, la randul ei, are nevoie de solidaritatea partenerilor europeni, de pilda privitor la chestiunea liberei circulatii a fortei de munca sau in cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual."In ceea ce priveste politica de securitate si cea privind comertul exterior, "va fi nevoie (...) de sporirea eforturilor noastre, eforturi care trebuie sa fie comune, europene", a precizat diplomatul german, avertizand ca singura cale spre succes este prin luarea in calcul si a beneficiilor paneuropene.El a adaugat ca, in aceste conditii, Germania este pregatita sa intensifice colaborarea bilaterala cu Romania, cu atat mai mult cu cat anul acesta se implinesc 25 de ani de semnarea Tratatului de prietenie romano-german si 50 de ani de relatii diplomatice.