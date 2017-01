Parchetul General: Ofiterii serviciilor de informatii nu au desfasurat nici un fel de activitati de urmarire penala

Avand in vedere continuarea dezbaterilor in spatiul public cu privire la prevederile Protocolului dintre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputericit sa faca urmatoarele precizari:Incheierea unui protocol de cooperare intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii a fost justificata de cadrul legal in vigoare la data respectiva, potrivit caruia implementarea masurilor de supraveghere tehnica se realiza prin intermediul SRI. In consecinta, pentru aplicarea legii, s-a incheiat un protocol, al carui scop principal a fost trasarea regulilor care sa guverneze cooperarea institutionala. In cadrul acesteia, contributia ofiterilor de informatii a fost strict de punere in aplicare a masurilor tehnice autorizate de instanta de judecata.Ofiterii serviciilor de informatii - in unele cazuri s-a lucrat si cu lucratori ai Ministerului de interne, nu doar ai SRI - nu au desfasurat nici un fel de activitati de urmarire penala, aspect care se poate constata din consultarea dosarelor de urmarire penala si din care reiese ca activitatile de urmarire penala au fost realizate exclusiv de ofiteri de politie judiciara sub conducerea si coordonarea procurorilor.In mod concret, atributiile ofiterilor de informatii din cadrul echipelor operative s-au limitat strict la punerea in aplicare a masurilor de supraveghere tehnica (exemplu - montarea de aparatura pentru inregistrarile ambientale) si exercitarea activitatilor de supraveghere operative (exemplu - filaje).Protocolul in discutie si-a incetat efectele in momentul publicarii Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale, ce nu mai prevedea posibilitatea ca serviciile de informatii sa puna in executare mandatele de supraveghere tehnica emise in dosare penale, cu exceptia celor privind infractiuni de terorism si contra securitatii nationale, pentru care SRI are competenta.