Klaus Iohannis: Raportul MCV releva ingrijorari ca ordonantele pentru amnistie si modificarea Codului Penal ar putea afecta cadrul legal pentru combaterea coruptiei

"Presedintele Romaniei atentioneaza asupra ingrijorarilor formulate in raport cu privire la faptul ca cele doua proiecte de Ordonanta de Urgenta puse in consultare publica de Guvern in ziua de 18 ianuarie a.c. ar putea afecta cadrul legal pentru combaterea coruptiei", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala.Seful statului le mai atrage atentai politicenilor ca finalizarea MCV, o masura oportuna in opinia noii guvernari, depinde si de evitarea unor dezvoltari negative care ar pune sub semnul intrebarii progresele care au fost obtinute pana in prezent de Romania. "Guvernul Romaniei si actuala majoritate parlamentara trebuie sa inteleaga ca doar sprijinind in continuare eforturile pentru intarirea reformelor in domeniul justitiei si combaterii coruptiei vor contribui la consolidarea statului de drept si ridicarea MCV".Totodata, presedintele saluta faptul ca raportul recunoaste progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) cu privire la consolidarea sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, document care a fost adoptat, astazi, de catre Comisia Europeana.De asemenea, arata Presedintia, Raportul confirma faptul ca Guvernul instalat in anul 2015 a contribuit major la indeplinirea obiectivelor MCV si a avut un aport decisiv pentru acest raport favorabil."Raportul MCV confirma ca Romania a mentinut un parcurs sustenabil in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor mecanismului, astfel ca pentru prima data este mentionata modalitatea de finalizare a mecanismului. Astfel, Comisia Europeana a emis 12 recomandari, iar indeplinirea acestora va conduce la incheierea MCV", se arata in comunicatul de rpesa.Presedintele subliniaza ca, pentru prima data, Comisia Europeana afirma in cadrul raportului ca este inadecvata corelarea intre MCV si decizii din alte domenii (precum fondurile structurale europene, aderarea la Spatiul Schengen).Seful statului apreciaza faptul ca raportul consemneaza ca activitatea principalelor institutii din domeniul combaterii coruptiei a inregistrat progrese substantiale.