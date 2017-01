LIVETEXT Iohannis: Avem nevoie de democratii solide in care majoritatile sa nu abuzeze de drepturile lor doar pentru ca sunt majoritati

Iohannis a mai spus ca impreuna cu secretarul general Jagland va inaugura la Bucuresti, pe 6 aprilie, o Conferinta Internationala co-organizata impreuna cu Comisia de la Venetia despre Rolul Majoritatii si al Opozitiei intr-o societatea Democratica."Intr-o societate democratica, critica normala a opozitiei nu poate fi vazuta ca un element distructiv si nu poate fi interpretata ca o neacceptare a rezultatelor alegerilor. E doar o parte a unui sistem democratic liberal, de care cu totii avem nevoie daca vrem sa luptam cu succes cu provocarile vremurilor noastre".Declaratii Iohannis:Prezenta mea aici este o dovada a atasamentului pe care romanii il simt fata de Consiliul EuropeiiAderarea la Consiliul Europei in 1993 a fost unul dintre primii pasi majori in procesul de tranzitie democratica.A jucat un rol important pentru integrarea euopeana si euroatlantica.Cei 10 ani de stat membru al UE, pe care ii sarbatorim anul acesta, este un rezultat al aderarii la Consiliu.Adunarea parlamentara a Consiliul Europei a contribuit la dezvoltarea statului de drept.Acest model de relatii interetnice presupune si o implicarea ctiva la toate nivelurile in procesul de luare a deciziilor nu doar in ce priveste acea minoritate ci societatea in intregul sau.Presupune interactiunea minoritatilor cu grupul majoritar, incurajand de dezvoltarea unui proiect multicultural.- Romania e determinata sa fie un partener puternic pentru Moldova. In uiltimele luni, in Romania am analizat relatia cu Moldova, si in lumina alegerilor care le-au avut, si am decis sa fim aliat chiar mai apropiat de Moldova am decis ca extindem ajutorul financiar, vom continua sa ajutam comunitatile locale, scoli, tansport local, si vom continua sa fim imoplicati in iimplementarea reformelor atat de necesare in mod. Asta vom face si indiferent cine va va fi ales vom continua sa fim partener puternic al Moldovei. Drumul Moldovei pe termen lung este calea europeana. Pe de alta parte, stim ca Moldova are problemele ei specifice, cum e Transnistria. Acesta problema poate fi rezolvata doar pe calea diplomatica, nici o alta solutie nu poate functiona. Presedintia germana a OECD a reusit sa miste lucrurile catre dialog, este in semn foarte bun in aceasta situatia complicata. Impreuna putem rezolva problemele- Ati atins una din telemele mele preferata: lupta anticoruptie. Lupta anticoruptie in Romania nu e lucru usor,e foarte complicat. Dar cred in Romania, cred in capacitatea romanilor de a construi o democratie solida. Si cred ca coruptia din Romania poate fi eradicata. Dar de la aceasta credinta la fapte este un drum lung de parcurs. Suntem determniati sa-l parcurgem si luptam impotriva coruptiei cu rezultate bune.Daca cineva isi imagina ca coruptia, care e problema endemica in Romania, daca cineva credea ca poate fi eradicata in unul sau doi ani sau zece ani va spun ca e gresit. Eradicarea coruptiei este un proces dureros si urat, scoate la iveala fata urata a societatii. De ex politicieni au fost acuzati de coruptie, functionari acuzati, este foarte stresant pentru societate, foarte stresant pentru politicieni. Rezultatele vin, dar incet, de aceea cred ca coruptia nu poate fi eradicate in termen scurt, ci numai daca continui lupta pana cand castigi, altfel ceilalti baieti castiga, si asta nu-mi pot imagina pentru Romania.- Intrebare despre Dan Adamescu: Cum asigura guvernul un proces corect?Raspuns Iohannis: Nu voi comenta referitor la persoana despre care vorbiti. Dar da, eu personal ca presedinte al Romaniei, lupt pentru procese corecte si relatari corecte in media. Si da, sunt gata sa sustin orice procedura legala pentru a stabili adevarul.Intrebare: De ce considerati ca populismul creste in Europa si in lumeIohannis: Este o tema foarte larga. Imi amintesc la Consiliul European ca discutam cu diferite ocazii despre viitorul UE si despre faptul ca oricine a chemat la referendum a pierdut, iar populistii au devenit si mai populisti. Toti au explicatii pentru populismul, eurofobia si eurofobia, dar trebuie sa fim onesti. De obicei acuzam media, imigrantii, pe altii, dar cred ca trebuie sa folosim o oglinda daca vrem sa explicam de ce populismul a devenim popular din nou. Avem o problema in Europa, prea des ocolim sa dam raspunsuri clare la intrebari clare, prea des le spunem una in campanie oamenilor si facem alta in mandate. Nu explicam ce vrem sa facem, si asa ajung la concluzia ca UE are tot felul de probleme, economice, cu imigrantii, cu bancile, dar daca mergem la radacini cred ca avem o problema de credibilitate. Noi, politicienii, nu mai suntem atat de credibili. Institutiile pe care le-a construit nu mai sunt atat de credibile. Daca vrem sa -I invingem pe populisti nu trebuie sa fim si noi populisti, dar trebuie sa ne intoarcem la oameni sa ne conectam cu ei, ce probleme sunt si cum le rezolvam. Asa vom combate populismul, eurofobia si xenonofobia.Intrebare: Ultimul raport pe MCV iesit acum cateva ore.Iohannis: E foarte foarte pozitiv, surpriza surpriza, dar asta e Romania, foarte surprinzatoare, uneori si pentru lucruri bune. Mai precis, uiltimul raport arata 12 zone in care trebuie sa lucram mai mult pentru a asigura progresul si pentru prima data acest nou raport arata ca nu este bine sa legam raportul MCV de alte subiecte ca Schengen sau fondurile europene. Repet, nu este bine sa legam raportul MCV de alte teme ca Schengen sau fondurile europene. Ei bine, ne vom continua treaba, si daca urmatorul raport va spune ca ne-am indelinit treaba atunci MCV va fi inchis, sfarsit, asa cum am discutat cu Junker. Dar Romania trebuie sa puna in loc mecanisme de control.Este un mit ca serviciile secrete furnizeaza dovezi in dosarele penale. Asta nu e posibil, va asigur, si stiu ca presedinte ca daca sunt acuzatii, plangeri, sa mearga sa le clarifice. Acum seful SRI este in parlament sa clarifice aceste aspect si fara indoiala ca o va face.Vorbind despre fapte, ce zice MCV e una, ce spun miturile e alta.Intrebare legata de minoritatea maghiara:Iohannis: E foarte important, important pentru Romania, pentru Consiliul Europei, de aceea am mentionat pe larg subiectul in discursul meu. Este important pentru mine ca persoana, eu insumi sunt membru unei minoritati etnice. Imaginati-va, un membru unei minoritati este presedintele Romaniei. Este un indiciu al deschiderii romanilor, avem in Romania numar mare de minoritati. Dupa roma, cea mai llarga minoritate este ce maghiara, dar avem ucraineni, evrei. Nu avem spanioli, dar cine stie...In parlamentul Romaniei avem 18 membri reprezentand 18 minoritati si avem minoritatea maghiara in Parlament. Nu doar ca-i ascultam, sunt implicate activ in sistemul politic romanesc. Maghiarii au reprezentara parlamentara ca multi altii, au scoli, universitati in limba lor, departamente si va asigur ca nu exista o problema maghiara. Ii avem pe maghiari alaturi de noi, sunt parte integrate in societatea romaneasca si asa va ramane.Ca presedinte am foarte bun contact cu liderii comunitatii maghiare.Intrebare: Restituirea proprietatilor maghiare regreseaza. E posibil ca dupa atatia ani proprietatile bisericii sa fie renationalizate?Iohannis: Este o intrebare foarte concreta, dar dupa cum stiti eu sunt profesor. Sunt interesat de subiect, nu stiu foarte bine ce se intampla acolo. O cladiere a fost restituita bisericii si a fost restituita correct, nu e cazul sa vorbim de renationalizare. E restitutita si atat. Dar din cazua unei grabe administrative, sunt problem administrative, asta din cazua ca ministrul Educatiei nu a intervenit la timp, dar asta e pe cale sa fie clarificata. Dar ca presedinte nu sunt implicat in treburile guvernului, sper sa fie clarificat cat de repede si sa mergem mai departe. Dar intrebarea era despre restituiri. Daca o cladire a fost restituita comunitatii, ramane acolo. Nimeni, repet, nimeni in Romania nu intentioneaza sa renationalizeze cladirile.