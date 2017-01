Tudor Chirila: Adamescu a decedat intr-o clinica privata, nu in penitenciar. Cat de naiv sa fii sa crezi ca lui Dragnea chiar ii pasa de altceva decat de procesul lui care are termen pe 31 ianuarie?

Reactia lui Tudor Chirila vine dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca "Nu vreau sa exploatez un caz grav, dar, totusi, azi noapte a murit un om in penitenciar. Din cate imi aduc aminte, acel om nu a fost condamnat la moarte."Omul de afaceri Dan Adamescu a murit luni seara intr-o unitate spitaliceasca din exteriorul Penitenciarului Jilava, a declarat pentru Agerpres Carmen Utoiu, inspector de penitenciare. "In seara zilei de 23 ianuarie, in jurul orei 23.45, a avut loc decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul Jilava. Aceasta se afla intr-o unitate spitaliceasca din exteriorul penitenciarului", a precizat Carmen Utoiu.Potrivit Mihaelei Petrovan, PR-ul familiei Adamescu, omul de afaceri era internat intr-un spital privat din Capitala.Dan Adamescu executa o condamnare de 4 ani si 4 luni primita intr-un dosar in care a fost acuzat ca a mituit judecatori pentru a da solutii favorabile intr-un dosar de insolventa al firmelor sale, iar pe 21 decembrie o instanta din Bucuresti i-a respins definitiv o cerere de eliberare conditionata.