Precedent periculos cu gratierea in Europa: tanarul afgan acuzat ca a violat si ucis o adolescenta in Germania fusese eliberat dintr-o inchisoare greaca printr-o lege a gratierii data de guvernul Syriza

Imigrantul afgan Hussein Khavari a fost arestat in Germania in decembrie 2016, dupa ce anchetatorii germani au gasit probe ADN care il leaga pe tanarul imigrant de student al carei cadavru a fost descoperit in 16 octombrie pe malul unui rau din Freiburg (sud-vestul Germaniei).Maria Ladenburger, o studenta la medicina in varsta de 19 ani si fiica unui important functionar al Comisiei Europene, a fost violata si inecata in raul din orasul german Freiburg. Potrivit politiei locale, in urma investigatiilor facute a rezultat ca Maria se intorcea acasa pe bicicleta de la o petrecere la care fusese, in jurul orei doua si jumatate. Fata a fost atacata, violata si apoi inecata in rau. Fata era voluntara la un centru pentru refugiati.Hussein Khavari a intrat ilegal in Europa prin Grecia si a cerut azil. In 2014, el a fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare pentru jaf si tentativa de omor asupra unei femei in insula Corfu. Magistratii au decis ca este vinovat pentru aruncarea unei tinere de pe un dig de opt metri in Corfu, dar femeia a supravietuit.In 2015 insa, el a fost eliberat in urma adoptarii unui pachet de legi care priveau gratierea unor categorii de infractiuni. "Legile Paraskevopoulos", numite astfel dupa ministrul de Finante de la acel moment, aveau ca scop descongestionare inchisorilor supra-aglomerate din Grecia, potrivit ziaruluiDescoperirea ca tanarul afgan a fost eliberat din inchisoare dupa doar un an de la condamnare a tensionat relatiile dintre Germania si Grecia. Ministrul german de Interne, Thomas de Maizière, declara in decembrie 2016 ca va cere explicatii Atenei pentru gratierea unui condamnat pentru tentativa de omor.Situatia din Grecia are similitudini cu intentia guvernului Grindeanu. Potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta facut public de Ministerul Justitiei, exista posibilitatea ca persoane condamnate pentru infractiuni sexuale, cu violenta sau de coruptie sa aina jumatate din pedeapsa gratiata daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: au peste 60 de ani, sunt insarcinate, au in intretinere un copil de pana in 5 ani sau sufera de boli incurabile in faze terminale.