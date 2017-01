Codruta Kovesi despre gratiere si modificarea Codurilor penale: Niciunul dintre cele doua acte normative nu este oportun. Are loc o dezincriminare mascata a abuzului in serviciu, prejudiciile constatate nu vor mai putea fi acoperite

"Din punctul nostru de vedere, niciunul dintre cele doua acte normative nu este oportun. (...) Din perspectiva noastra, practic, intr-o ordonanta de urgenta are loc o dezincriminare partiala, mascata a infractiunii de abuz in serviciu. Practic, toti cei care si-au indeplinit atributiile de serviciu cu incalcarea legii si au produs prejudicii vor fi aparati de pedeapsa", a precizat Kovesi, la intrarea in sediul Consiliului Superior al Magistraturii, care urmeaza sa analizeze, miercuri, solicitarea Ministerului Justitiei privind avizarea proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea unor pedepse si pentru modificarea si completarea Codurilor penale.In ceea ce priveste ordonanta privind gratierea unor pedepse, ea a aratat ca abuzul in serviciu si infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie vor fi gratiate daca acest proiect va intra in vigoare.Laura Codruta Kovesi a subliniat si ca toate prejudiciile constatate nu vor mai fi acoperite, iar statul va fi nevoit sa cheltuie alti bani pentru a le recupera: "Toate prejudiciile care au fost constatate nu vor mai putea fi acoperite. Sigur ca in lege este prevazut dreptul partii vatamate care isi pastreaza dreptul, dar statul a cheltuit bani cu investigarea acestor infractiuni, a cheltuit bani cu judecarea acestor infractiuni, iar acum stergem cu buretele tot pentru ca ulterior statul sa cheltuie alti bani pentru a-si recupera prejudiciile. Doar in dosarele DNA, in ultimii trei ani, suma valorilor indisponibilizate de DNA a fost de peste 1,5 miliarde de euro. Va dati seama ca toate aceste dispozitii, daca vor intra in vigoare, vor avea efect si asupra recuperarii acestor prejudicii."