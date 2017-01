Florin Citu (PNL) acuza Comisia Nationala de Prognoza de posibile ilegalitati pentru ca PSD sa poata justifica bugetul pe 2017

"Mai exact, Comisia Nationala de Prognoza a fost obligata sa-si revizuiasca prognozele in linie cu cele prezentate de PSD si Liviu Dragnea si sa ofere o baza legala pentru intocmirea bugetului pe 2017. Explicatia este simpla: pentru ca PSD sa-si poata realiza propunerile faraonice, avea nevoie de un PIB mai mare in 2017. CNP avea un PIB mai mic. Opinia mea este aceea ca CNP a fost fortata sa preia datele umflate din programul PSD de guvernare pentru a-l credibiliza. Concret, prognoza de iarna a CNP care a aparut pe 20 ianuarie 2017 (cu doua luni mai repede decat in mod normal) a preluat la virgula datele din programul de guvernare al PSD publicat in septembrie 2016. Cu toate ca, potrivit legii, ministrul de finante ar fi trebuit sa preia datele de la CNP din prognoza de toamna 2016", spune Florin Citu.Acesta a mai spus ca va solicita colegilor liberali sa depuna o plangere penala impotriva conducerii Comisiei Nationale de Prognoza: "Mai exact, potrivit legii, pentru intocmirea bugetului ar fi trebuit sa fie folosita prognoza de toamna a Comisiei Nationale de Prognoza(CNP), respectiv cea publicata in noiembrie 2016. In prognoza respectiva, PIB-ul nominal pentru 2017 era estimat la 807 miliarde lei, iar cresterea economica reala la 4.3%. Este important de punctat ca programul de guvernare al PSD, publicat in septembrie 2016, continea date diferite: PIB de 815,2 miliarde lei, crestere economica de 5,5%. Ulterior, bugetul pentru 2017 prezentat de PSD continea indicatorii din programul de guvernare al PSD publicat in septembrie 2016. Pe aceasta cale, solicit oficial explicatii de la presedintele Comisiei Nationale de Prognoza. Iar daca domnul presedinte al CNP, Ioan Ghizdeanu, numit de PSD nu are explicatii plauzibile, atunci trebuie sa isi dea urgent demisia. In acelasi timp, voi solicita colegilor din PNL sa depuna o plangere penala impotriva conducerii CNP".