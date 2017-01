Ce acte normative vor fi discutate astazi in sedinta de Guvern/ Pe ordinea de zi nu se afla nici bugetul, nici ordonantele privind gratierea

Guvernul va discuta in sedinta de miercuri a Guvernului patru proiecte de Ordonante de Urgenta, potrivit ordinii de zi transmise presei. Niciunul dintre aceste proiecte nu se refera la bugetul de stat pe 2017 sau la ordonantele privind gratierea. De altfel, ordinea de zi transmisa de Guvern este foarte saraca in acte normative si nu este exclus sa existe si o lista suplimentara.NOTA privind limitele de cheltuieli revizuite, propuse pentru ordonatorii principali de credite in vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2017 și a estimărilor pentru perioada 2018-2020PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetarePROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlociiPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat