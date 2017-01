Prognoza meteo. Vrmea va fi rece miercuri si joi

IN TARAIn zonele joase de relief va fi nebulozitate joasa in cea mai mare parte a intervalului si mai ales in Banat, Crisana, Transilvania si Oltenia, local va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura si trecator fulguieli. La munte si in dealurile subcarpatice cerul va fi variabil, cu unele innorari spre seara si in cursul noptii. Indeosebi in a doua parte a intervalului va ninge slab, local in regiunile estice si cu totul izolat in rest. Vantul va sufla slab si modeat, cu unele intensificari in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei, precum si pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -6 si 4 grade, cu cele mai scazute valori in zonele cu ceata persistenta din centrul tarii, iar cele minime se vor situa, in general, intre -15 si -5 grade.LA BUCURESTI: Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va avea innorari, dimineata vor fi conditii de ceata asociata cu depunere de chiciura, iar noaptea trecator va ninge slab. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 0...1 grad, iar minima de -6...-5 grade.IN TARAVremea se va raci si va fi ger, dimineata, indeosebi in nord si centru, iar noaptea in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime, vor fi cuprinse, in general, intre -7 si 2 grade, iar cele minime se vor situa intre -21 si -9 grade, mai scazute in depresiunile Carpatilor Orientali pana spre -26 de grade, dar si mai ridicate in Dealurile de Vest, pana la -7...-6 grade. In nord-vestul, centrul teritoriului, precum si in zonele de deal si de munte cerul va fi variabil, iar in rest va prezenta innorari. Va mai ninge slab, pe arii restranse, indeosebi in regiunile sudice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in prima parte a intervalului in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si pe crestele montane. In zonele joase, pe arii restranse, va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura, in primele ore, indeosebi in regiunile intracarpatice, iar noaptea si in rest.