Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihica Maciuca - un nou episod din lungul serial al abuzurilor din Romania

Centrul de Resurse Juridice atrage atentia ca abuzurile asupra persoanelor cu dizabilitati mintale inchise in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica, Maciuca, Valcea.

Umilinta, injosire, tratament inuman si degradant si tortura. Si, cu atat mai revoltator, provocat unor oameni maxim vulnerabili, care traiesc oricum, unii de zeci de ani, la limita umanitatii, altminteri in "grija" statului. Uitati de ceilalti, pana uita chiar ei, de ei. Astfel s-ar descrie fotografiile cu tinerii internati in centrul rezidential din Maciuca.

Imaginile de la CRRN Maciuca sunt poate cele mai dure pe care noi, la Centrul de Resurse Juridice, le-am vazut in ultimii ani, desi am organizat zeci de vizite inopinate in astfel de institutii, tocmai pentru a preveni si a proteja oamenii de astfel de abuzuri.

Autoritatile care ar trebui sa se autosesizeze imediat in acest caz, inca nu au grait nimic. Nici cei de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea (AJPIS) sau Consiliul Judetean Valcea in subordinea caruia se afla Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), nici Ministerul Muncii, responsabil cu acreditarea furnizorilor de servicii sociale si nici Parchetul care ar trebui sa se autosesizeze pentru a proteja aceasta categorie extrem de vulnerabila.

Am aflat, astfel, ca la Maciuca se moare. In 10 octombrie 2016, ni s-a spus, intr-un raspuns primit in urma solicitarilor noastre de la DGASPC Valcea, ca trei beneficiari murisera recent: unul de 39 de ani, cu dizabilitati asociate, din cauza unei insuficiente cardiorespiratorii acute, si alti doi (de 46 si 79 de ani) din cauza unui stop cardiorespirator.



Dar la Maciuca nu se moare oricum, ci ca in multe alte centre din Romania. Adica fara autopsii, fara notificarea deceselor, cu informatii putine, mai degraba sub forma de note de subsol elaborate de acelasi medic care i-a avut in grija, decat detalii despre cauzele mortii - desi decesele in astfel de cazuri sunt considerate suspecte, iar legea prevede clar ca expertizele trebuie facute si cauzele bine stabilite. In total, 21 de oameni internati in astfel de centre au murit doar in primele 9 luni din 2016 si 59 din 2010 pana in august 2016, numai in judetul Valcea. In locul lor au venit alte 35 de persoane menite sa ocupe paturile lasate goale de catre cei plecati.





Integra pe site-ul Centrului de Resurse Juridice