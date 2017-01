Klaus Iohannis: Cu securitatea nationala nu are voie sa se joace nimeni, nici macar cei care au impresia ca ei conduc acum lucrurile

Dupa succesul remarcabil inregistrat de aragazurile colorate in 2016, LDK pregateste acum o gama larga de electrocasnice in culori. Frigidere, plite si cuptoare incorporabile rosii, verzi, mov, portocalii, bej, negre, maro - sunt produsele cu care LDK vrea sa cucereasca piata romaneasca. La un pret competitiv si de buna calitate, electrocasnicele LDK sunt alegerea celor care vor sa aduca culoare si bucurie in propria bucatarie.