Trump il va pastra pe Comey la conducerea FBI - New York Times

Jurnalistii New York Times sustin ca presedintele Donald Trump ar urma sa-l pastreze pe James Comey la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI), in ciuda faptului ca este vizat de o ancheta lansata de Inspectoratul General al Departamentului de Justitie, care pune sub semnul intrebarii deciziile luate de directorul FBI in investigatia serverului privat de e-mail al democratei Hillary Clinton, informeaza News.ro.





James Comey deja i-a anuntat pe agentii de rang inalt ca a fost rugat sa ramana la conducerea FBI chiar de presedintele Donald Trump.





Decizia de a-l pastra in pozitie pe James Comey l-ar scuti pe miliardarul republican de o batalie grea pentru confirmarea unui nou director al Biroului Federal de Investigatii, dupa ce o parte din demnitarii propusi de presedintele republican au intampinat dificultati si intrebari dure in timpul audierilor din Senat.





De asemenea, directorul agentiei ar urma sa ramana la conducerea anchetei FBI cu privire la legaturile suspecte dintre mai multi consilieri ai presedintelui american si Kremlin.





Totusi, decizia este cel putin surprinzatoare avand in vedere ca miliardarul republican a criticat dur in timpul campaniei electorale Biroul Federal de Investigatii si Departamentul de Justitie pentru ca nu au inculpat-o pe Hillary Clinton. Dupa victoria in alegerile prezidentiale, acesta a precizat ca nu s-a decis daca il va demiste sau nu pe Comey.





Legea federala arata ca directorul agentiei este numit pentru un mandat de zece ani, pentru a se suprapune mai multor administratii ca urmare a scandalului Watergate. Totusi, presedintele are puterea de a-l demite pe James Comey, care a fost numit in 2013 de catre administratia Barack Obama.