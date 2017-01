Fiul lui Dan Adamescu: Lovitura fatala i-a dat-o stafilococul auriu, cu care a fost contaminat in inchisoare

"In data de 24 ianuarie, imediat dupa miezul noptii, Dan Adamescu, in varsta de 68 ani, a decedat la un spital din Bucuresti, fara familie langa el. Condamnat pe 5 iunie 2014 in urma unui proces care s-a bazat pe marturii false, a fost incarcerat consecutiv in 3 penitenciare, unde starea de sanatate i s-a agravat continuu. Spitalizat in ultimele luni de viata - pe care si le-a petrecut intubat si in coma semindusa - cele 15 afectiuni de care suferea i-au slabit constant corpul, lovitura fatala fiindu-i data de bacteria patogena stafilococul auriu, cu care a fost contaminat in conditiile inumane din inchisoare", afirma Alexander Adamescu.Acesta precizeaza ca tatal sau a trecut prin momente dificile in penitenciarele prin care a trecut, avand in vedere starea sa de sanatate."Inchis in conditii de nedescris la Centrul de Arest Preventiv - 6-8 detinuti intr-o celula la subsol de cativa mp, fara dulapuri, fara spatiu de miscare, cu WC turcesc - si nu o data, din cauza muschilor atrofiati si a genunchiului bolnav, a cazut in propriile excremente - inchis 23h/24h - pentru ca 1 ora i se permitea sa iasa in cei 30 mp numiti 'spatiu exterior' (practic o incapere inchisa de vreo 30 mp cu grilaje in loc de tavan, extrem de insalubra) - a fost mutat ulterior la Penitenciarul Rahova, unde a impartit celula cu 6 detinuti, insa, din cauza starii de sanatate acutizate si a imposibilitatii de deplasare, a ramas blocat permanent in celula. In plus, din nu stiu ce motiv birocratic, nu i s-a administrat timp de 37 zile tratamentul de care avea disperata nevoie, desi medicamentele i-au fost aduse de catre matusa mea, viata fiindu-i pusa realmente in pericol. Mutarea la Penitenciarul Jilava a insemnat un nou calvar pentru tata...astfel ca de aici a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca direct in sincopa; abia dupa 10 zile de ingrijiri i-au fost restabilite functiile vitale in urma unei grave infectii raspandite in intreg corpul", spune Alexander Adamescu in scrisoare.El mai afirma ca tatal sau a crezut pana la capat ca va fi achitat. "A crezut pana la capat in dreptate. Era convins ca va fi achitat, caci nu putea sa conceapa ca intr-un stat de drept poate fi condamnat fara probe. Din pacate, a murit pierzandu-si increderea in Romania si pofta de viata. A fost parasit de sotia iubita in cele mai grele momente, dovedind astfel ca a fost ahtiata strict dupa banii lui. Compania pe care a crescut-o timp de 15 ani, Astra Asigurari, i-a fost falimentata de oameni care l-au acuzat apoi de consecintele actiunilor lor. Azi toate firmele lui sunt pe cale sa fie nationalizate in urma acestor nedreptati. Iar eu pus pe lista neagra. A fost prea mult chiar si pentru luptatorul Dan Adamescu!", mai spune Alexander Adamescu in scrisoare. Omul de afaceri Dan Adamescu a murit, luni seara , intr-o unitate spitaliceasca din exteriorul Penitenciarului Jilava, a declarat pentru Agerpres Carmen Utoiu, inspector de penitenciare."In seara zilei de 23 ianuarie, in jurul orei 23.45, a avut loc decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul Jilava. Aceasta se afla intr-o unitate spitaliceasca din exteriorul penitenciarului", a spus Utoiu.Conform Mihaelei Petrovan, PR-ul familiei Adamescu, omul de afaceri era internat intr-un spital privat din Capitala.Dan Adamescu executa o condamnare de patru ani si patru luni primita intr-un caz de coruptie privind solutii favorabile in dosare de insolventa, iar pe 21 decembrie o instanta din Bucuresti i-a respins definitiv o cerere de eliberare conditionata.Avocatii lui Adamescu declarau in luna decembrie ca omul de afaceri suferea de mai multe afectiuni - cardiologice, diabetice, neurologice si locomotorii.Dan Adamescu a fost proprietarul mai multor afaceri, printre care Astra Asigurari si Medien Holding, trustul care includea ziarul Romania Libera, dar si al hotelului Intercontinental din Bucuresti. Adamescu avea 68 de ani.