Iohannis: Politia Romana trebuie sa explice "de ce l-a pierdut si de ce nu-l gaseste" pe Sebastian Ghita

Presedintele a mai afirmat ca nu trebuie disipate responsabilitatile cu SRI si SIE si ca de gasirea lui Ghita trebuie sa se ocupe cei din Politie."Daca il aduc bravo lor, daca nici asta nu pot sa faca, atunci cu ce se mai ocupa?", a spus seful statului.Vorbind despre fostul deputat, presedintele l-a numit „infractor fugar” si „logoreic”.Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat martea trecuta la Digi 24, ca este pentru prima data de cand se afla la conducerea DNA, cand un inclupat aflat sub filaj, in cazul de fata Sebastian Ghita, dispare.Mai mult decat atat, sefa DNA a aratat ca disparitia omului de afaceri a fost raportata procurorului DNA de caz a doua zi, dupa aproximativ 16 ore, si ca Politia Romana trebuie sa raspunda cuma a fost posibil ca el sa dispara, avand in vedere masurile in dosarul sau.Fostul deputat a fost pierdut din filaj la sfarsitul lunii decembrie. Ghita a fost dat in urmarire nationala pe 5 ianuarie, iar in 6 ianuarie procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara. Inalta curte a judecat pe 13 ianuarie primul termen al dosarului in care Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.