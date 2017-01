Presedintele Iohannis a povestit discutia avuta cu premierul Grindeanu inainte de sedinta de guvern de miercuri: Bucurosi de oaspeti? Poftiti!

"Bucurosi de oaspeti?", l-ar fi intrebat presedintele pe seful guvernului. "Bucurosi", ar fi raspuns Grindeanu."Daca tot am venit, n-ar fi politicos sa ma invitati la sedinta de guvern?". "Poftiti!", i-ar fi raspuns Grindeanu, despre care seful statului a spus ca este un om cu care se intelege, politicos si cu care se poate discuta.Klaus Iohannis a facut miercurea trecuta o mutare surpriza, mergand la sedinta de guvern la care, potrivit surselor HotNews.ro, urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta de dezincriminare a unor infractiuni si o Ordonanta de gratiere a unor pedepse.Presedintele Iohannis a luat decizia sa mearga la sedinta de guvern fara ca premierul Grindeanu sa il invite, au declarat atunci, pentru HotNews.ro, surse politice.Premierul a afirmat miercuri ca nu a fost anuntat de presedinte ca urmeaza sa vina la sedinta de guvern si ca a aflat acest lucru de la personalul ocupat cu paza, in timp ce Klaus Iohannis era pe drum spre Guvern. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat luni seara , la Romania TV, pe presedintele Iohannis ca "a dat buzna in sedinta de Guvern in afara Constitutiei" si ca "isi cere suspendarea".El l-a acuzat pe seful statului ca "a facut acest spectacol neconstitutional, a mers in sedinta de Guvern, pentru a face din gratiere o tema de interes national. Este logica unui om politic care a pierdut alegerile, care a scazut in sondaje, care a facut foarte multe greseli".