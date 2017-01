Cum ii raspune Iohannis lui Dragnea dupa ce liderul PSD a anuntat, la randul sau, doua referendumuri

Liviu Dragnea a anuntat luni seara , la Romania Tv, ca vrea ca in aceasta primavara sa fie organizat un referendum pe tema familiei traditionale. Dragnea sustine ca isi doreste si un al doilea referendum, care sa vizeze eliminarea imunitatii parlamentarilor, dar si a presedintelui.





In ce priveste propriul referendum, Klaus Iohannis nu a dorit sa spuna cum va suna exact intrebarea, dar a precizat ca va avea grija sa nu fie explicit despre gratiere avand in vedere ca potrivit Constitutiei, ar risca ca referendumul sa fie ilegal.„Au si cei de la PSD juristi”, a adaugat presedintele. Presedintele s-a referit astfel la articolul din Constitutie care prevede ca gratierea nu poate face obiectul unei initiative cetatenesti si, prin extensie, ar fi dicutatbil daca poate fi supusa iunui referendum.Intrebat daca are informatii ca PSD intentioneaza sa declanseze procedura de suspendare seful statului a raspuns: „PSD se gandeste intr-una la suspendare de cand am iesit presedinte”.Klaus Iohannis a precizat insa ca nu crede ca PSD va declansa procedura de suspendare si a explicat de ce.In opinia sa PSD nu va accepta mult timp acest mod autoritar de a conduce partidul, referindu-se evident la Liviu Dragnea, presedintele precizand ca vor fi exista in interiorul partidului voci care se vor revolta.Referitor la ordonantele de urgenta privind gratierea si Codul Penal, Klaus Iohannis spus ca nu are informatii daca acestea se vor adopta in cursul acestei saptmani. Presedintele a spus ca „partidul s-a inchis foarte tare” si „cercul de decidenti s-a restrans foarte mult”.De mentionat ca presedintele a facut aceste declaratii, in mod neobisnuit, in avion, unde a venit sa discute cu jurnalistii. Klaus Iohannis a declansat procedura privind "organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", a informat marti Cotroceniul."Este evident ca exista un larg interes pe aceasta tema a schimbarii Codurilor penale si a gratierii. Voi incepe demersurile pentru un referendum prin care romanii vor putea sa se exprime daca sunt de acord cu aceste demersuri sau nu, fiindca atunci cand au votat aceste teme nu s-au gasit in programul de guvernare al PSD", a spus luni presedintele Klaus Iohannis.Seful statului a adaugat ca "Am auzit fel si fel de aberatii. Imediat dupa ce a iesit lumea in strada, activisti, agitati si agitatori au fugit la televiziunile obediente sa explice poporului ca e o noua mineriada, auzi aberatie! Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat! Dau lovitura de gratie statului de drept din Romania."