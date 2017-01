Consilierul prezidential Ioan Oprisor a fost huiduit de un grup de persoane in Piata Unirii din Iasi

In prezent, in Piata Unirii se afla peste 8.000 de persoane care au venit sa asiste la manifestarile de sarbatorire a 158 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca.Pe scena amplasata in fata Hotelului Traian, din Piata Unirii, se afla reprezentanti ai autoritatilor locale, precum si ministrul Apararii, Gabriel Les, ministrul Culturii, Ionut Vulpescu, ministrul culturii din Republica Moldova, Monica Babuv, si vicepresedintele Senatului Romaniei, senatorul PNL Iulia Scantei.