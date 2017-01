SOV scrie din puscarie despre "prostia uriasa" a lui Dragnea in privinta ordonantelor: O coterie de hoti de gaini care se furiseaza in toiul noptii / Un act de clementa sociala, transformat intr-o ordinarie de bodega

"Am folosit termenul de fraudulos nu in acceptiunea lui penala ci in intelesul moral al demersului comis prin cele doua acte normative. Maniera la care s-a procedat este de tip mahala, pe sub masa si prin batista. O coterie de hoti de gaini care se furiseaza in toiul noptii sa umfle orataniile din curtile vecinilor, transformand astfel un act de clementa sociala (ma refer la gratiere) intr-o ordinarie de bodega", afirma Vintu in postarea de pe blogul personal. "In locul unei asumari politice transparente care sa se incadreze intr-o noua si necesara abordare a filosofiei penale a respectivelor acte normative, ne-am trezit cu o fleasca de decret de care nu beneficiaza nici macar gainarii si cu niste modificari la codul penal a caror singura 'virtute' este starea de liniste de care are nevoie Dragnea pentru a pune in aplicare programul PSD, pe care numai el il stie. Fara ca dispretul pentru Iohannis sa scada, intelegand meschinaria motivelor care-l mana in lupta, apreciez totusi interventia lui in aceasta problema", continua omul de afaceri.Vintu noteaza si cateva masuri administrative care, sustine ele, ar rezolva mare parte dintre problemele privind conditiile din puscarii:"1. Dreptul hotului de a-si gati mancarea in celula. In fiecare celula se gaseste si unul cu bani care va tine in spate inca unul-doi si se rezolva problema cu laturile pe care le serveste astazi statul.2. Dreptul hotului de a face sponsorizari. Cei cu bani vor igieniza si vor moderniza pe banii lor puscariile. Teoria conform careia asta va creste coruptia in sistem e o gluma. Nu mai are unde sa creasca. Si este normal ca hotul sa primeasca niste compensatii pentru aceste sponsorizari.3.Liberarea conditionata sa fie un drept, nu o chestie la cheful unei comisii sau a unor judecatori. In felul acesta se vor descongestiona puscariile cu cel putin dublul numarului celor care vor iesi urmare a smenului cu decretul de gratiere, si asta doar in prima faza si fara convulsii sociale.4,5.....15 - astea sunt contra-cost"