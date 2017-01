Iohannis a declansat procedura pentru referendumul privind "Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice"

"Stimate Domnule Presedinte al Senatului,

Stimate Domnule Presedinte al Camerei Deputatilor,

In temeiul dispozitiilor art. 90 din Constitutia Romaniei si al dispozitiilor art. 2 si 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, intentionez sa cer poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa suverana cu privire la urmatoarea problema de interes national:

Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice.

In acest sens, Presedintele Romaniei a transmis o scrisoare presedintilor celor doua Camere solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata.Referitor la declansarea unui referendum national a fost informat si Prim-ministrul Romaniei, domnul Sorin Mihai Grindeanu, precizeaza comunicatul citat.Parlamentul are 20 de zile pentru a se pronunta, dar avizul legislativului este doar consultativ.Avand in vedere dispozitiile legale mentionate, consult Parlamentul cu privire la organizarea unui referendum national referitor la problema sus-mentionata.""Este evident ca exista un larg interes pe aceasta tema a schimbarii Codurilor penale si a gratierii. Voi incepe demersurile pentru un referendum prin care romanii vor putea sa se exprime daca sunt de acord cu aceste demersuri sau nu, fiindca atunci cand au votat aceste teme nu s-au gasit in programul de guvernare al PSD", a anuntat luni presedintele Klaus Iohannis.