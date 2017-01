Ministrii se intalnesc chemati marti pentru a rediscuta bugetul. Liviu Dragnea si-a anuntat prezenta

"Si eu si primul-ministru, intorcandu-ne in tara, am fost destul de nemultumiti, constatand ca ceea ce am stabilit noi la plecarea din tara nu s-a reflectat in proiectul de buget. Drept pentru care, astazi, si eu si premierul am stat toata ziua la discutii cu ministrul de Finante si cu inca vreo cativa membri ai Cabinetului, iar incepand de maine (marti - n.r.), de la ora 9.00, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul si pentru a se rediscuta si bugetul altor institutii neguvernamentale. Noi am luat o decizie de a reduce acolo unde se poate si cat se poate bugetele si de a suplimenta si a sustine financiar toate prevederile din programul nostru de guvernare", a declarat Liviu Dragnea, luni, la Romania Tv.Liviu Dragnea a declarat ca, marti, va participa in calitate de invitat la discutiile despre buget. Social-democratul a precizat ca bugetul va trebui sa reflecte continutul programului de guvernare."De ce s-a marit bugetul SRI-ului ? Nu am inteles de ce la Administratia Prezidentiala a fost doar 4% reducere. Nici eu, nici premierul nu am primit raspunsuri serioase, raspunsuri argumentate, urmand ca maine (marti - n.r.) sa se reia discutiile. Nu avem o problema cu o institutie anume (...) Sigur, eu am fost invitat la aceste discutii si o sa fiu invitat si maine, pentru ca, pana la urma, bugetul vine la Parlament si eu zic ca e mai bine ca proiectul de buget sa plece in regula de la Guvern, decat sa-l modificam noi in Parlament. Pe mine ma intereseaza, ca si pe prim-ministru, ca programul de guvernare sa fie finantat, nu alte lucruri pe care noi nu le-am asumat in campania electorala. Si atunci trebuie sa se explice, trebuie sa se argumenteze fiecare propunere bugetara (...) pentru a se vedea unde se duc banii si de ce trebuie sa se duca banii acolo, in conditiile in care, an de an, la unele institutii bugetul a crescut foarte mult, in asa fel, incat la unii, fata de acum cativa ani de zile, este dublat. Noi trebuie sa avem o alta politica, pentru ca de aia ne-au votat oamenii, sa avem dezvoltare economica, sa avem crestere de salarii, de pensii, sa avem relaxari fiscale, sa alocam bani seriosi pentru investitii", a spus Dragnea.Despre alocarea bugetara pentru Aparare pentru 2017, liderul PSD a spus ca aceasta va fi de 2% din PIB.