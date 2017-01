Iohannis merge la Consiliul Europei, unde va sustine un discurs si se va intalni cu seful CEDO si al Comisiei de la Venetia

"Elementul central al acestei deplasari il reprezinta un discurs pe care presedintele Romaniei il va sustine in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Este o practica pentru acest for sa invite personalitati la nivel inalt (...) sa sustina astfel de discursuri in plenul sesiunilor anuale", a anuntat, pe 13 ianuarie, purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina DobrovolschiEa a precizat ca presedintele va avea si intrevederi cu secretarul general al Consiliului Europei, cu presedintele APCE, cu presedintele Comisiei de la Venetia si cu presedintele CEDO.Cu ocazia vizitei, Iohannis va participa, alaturi de secretarul general al Consiliului Europei si de presedintele Republicii Cipru, tara care detine presedintia Consiliului, la ceremonia de marcare a Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.Seful statului va avea si o intalnire cu angajatii romani de la Consiliul Europei si cu reprezentantii comunitatii romanilor din zona Alsaciei.Vizita la Strasbourg se suprapune evenimentelor dedicate Micii Unirii, de pe 24 ianuarie, de la care presedintele va lipsi. Administratia Prezidentiala va fi reprezentanta la nivel de consilieri prezidentiali si consilieri de stat la toate evenimentele care vor fi organizate la Iasi, Bucuresti si Focsani.Iohannis a participat insa la un eveniment dedicat unirii Tarii Romanesti cu Moldova, pe 23 ianuarie, la Muzeul Palatului Cotroceni. Cu aceasta ocazie, presedintele a anuntat ca va incepe demersurile de convocare a unui referendum privind modificarea codurilor penale si a gratierii.