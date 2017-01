Muzeul National Cotroceni va fi deschis, marti, vizitatorilor

In cadrul turului, in apartamentele Cuza, vizitatorii vor putea admira expozitia extinsa cu obiecte personale ce au apartinut familiei Cuza, documente originale, precum si sabia de parada a domnitorului."Sabia i-a fost daruita domnitorului roman de catre principele sarb Mihail Obrenovici. Lama poarta inscriptia 'Amicus certus in re incerta', manerul il infatiseaza pe Sf. Andrei, la picioarele caruia se afla un leu si un vultur, simbolizand Serbia si Romania, luptandu-se cu un sarpe, simbolizand Imperiul Otoman. Teaca, terminata printr-un cap de leu, este impodobita cu sute de diamante si smaralde. Pe ea apar monogramele lui Alexandru Ioan-Cuza si Mihail Obrenovici", au mai precizat reprezentantii muzeului.