La inceput de sesiune, organizatiile studentesti ii incurajeaza pe studenti sa isi cunoasca drepturile si sa ceara respectarea lor

In primul rand, ai dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), in format fizic sau electronic si acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit, in bibliotecile universitare sau pe site-ul facultatii. Daca nu l-ai primit pana acum, cere-l cadrelor didactice!

Ai dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa parcurgerea unui curs, cu respectarea programei si dreptul de a cunoaste baremul dupa care ai fost evaluat.

De asemenea, daca suferi de o dizabilitate temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre cadrul didactic titular de curs, ai dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa, astfel incat metoda alternativa indicata sa nu limiteze atingerea standardelor examinarii.

Dupa ce afli rezultatele examinarilor, nu uita ca, daca te consideri nedreptatit, ai dreptul de a contesta notele obtinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universitatii. Solutionarea contestatiei va fi facuta de catre o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat initial lucrarea ta si poate avea loc in prezenta ta, in cazul in care soliciti acest lucru.

Mai mult decat atat, stiai ca ai dreptul de a fi informat, in primele doua saptamani de la inceperea semestrului, cu privire la fisa disciplinei, structura si obiectivele cursului, competentele generate de acesta, precum si cu privire la modalitatile de evaluare si examinare? Orice modificare ulterioara a modalitatilor de evaluare si examinare, poate fi facuta doar cu acordul tau! Astfel, in aceasta sesiune trebuie sa fii evaluat asa cum ai fost anuntat la inceputul semestrului, sau sa iti dai acordul pentru orice alta forma de evaluare propusa ulterior.

In cazul in care ai desfasurat activitati de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, ai drepturi de autor si de proprietate intelectuala asupra articolelor/referatelor/lucrarilor/creatiilor tale, conform legislatiei in vigoare, a Cartei Universitare si a eventualelor contracte intre parti. Astfel, daca pentru examenele din aceasta sesiune a trebuit sa pregatesti un articol, un referat, un proiect, o lucrare sau o creatie artistica, drepturile de autor si de proprietate intelectuala asupra acestora raman ale tale, nu sunt ale cadrelor didactice sau ale universitatii.

Bineinteles, ai dreptul de acces la regulamente, hotarari, decizii, procese-verbale si alte documente ale institutiei la care studiezi! Astfel, nimeni nu poate sa iti ascunda regulamentele in functie de care se face evaluarea ta in aceasta sesiune.

E important de retinut si faptul ca ai dreptul de a sesiza abuzuri si nereguli si de a cere verificarea si evaluarea acestor sesizari de catre organisme specializate prevazute de legislatia in vigoare, precum si dreptul la protectia celor care sesizeaza (conform Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii). Asadar, daca esti victima sau martorul unui abuz sau neregula, reactioneaza! Depune o plangere, formuleaza o petitie, nu sta indiferent si nu lasa sa-ti fie drepturile calcate in picioare!

In final, nu uita ca ai si dreptul de a-ti fi inregistrate toate cererile scrise si semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universitatii, precum si dreptul de a primi raspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri.



Majoritatea drepturilor pe care le au studentii in mediul universitar se gasesc in Codul drepturilor si obligatiilor studentului (Statutul Studentului), act normativ adoptat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3666 din 30 martie 2012 dar si in Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.La nivel universitar, drepturilor studentilor sunt mentionate in Carta Universitara, Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului, contracul de studii incheiat intre student si universitate sau alte regulamente si metodologii interne (Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, Metodologia de acordare a burselor, Metodologia de acordare a locurilor de cazare samd).ANOSR prezinta cateva drepturi foarte importante in perioada sesiunii, in plina desfasurare in mai universitati, drepturi universar valabile pentru toti studentii, de la toate universitatile din Romania: