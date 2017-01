Joshua Castellano, dupa audiere: Nu cred ca Bamboo a luat foc de la instalatia electrica, nici de la o tigara

"Eu am club de 20 de ani, nu a luat niciodata foc de la o tigara. A controla fumatul intr-o locatie in care sunt 1.500 de persoane e foarte dificil, in general. Angajatii si-au facut foarte bine treaba. Oamenii au fost avertizati sa nu fumeze, ca e interzis. Acum nu e vorba de legea antifumat, a luat foc Bamboo, s-a prabusit Bamboo, nu cred ca a luat foc de la o tigara", a spus Joshua Castellano dupa audierea de la Politia Capitalei.Castellano a adaugat ca, in urma incendiului din Colectiv, instalatia electrica din clubul Bamboo, a carui suprafata era de circa 5.000 de metri patrati, a fost refacuta in totalitate."In niciun caz nu cred ca a fost de la instalatia electrica. E important ca nu a murit nimeni, nimeni nu s-a ranit. E o angajata, ca si-a facut treaba pana la sfarsit. A stat acolo pana a iesit toata lumea, pentru ca asa a fost instruita. A inhalat mai mult fum. Acum e OK", a spus fondatorul clubului Bamboo.Intrebat daca banuieste ca cineva ar fi incendiat clubul, Joshua Castellano a raspuns: "Doar Dumnezeu stie. Dar nu a luat foc de la instalatia electrica, pentru ca a fost facut totul nou, conform legii, totul a fost facut nou in Bamboo, de la A la Z."Castellano a mai spus ca in noaptea incendiului, in club erau 700-800 de oameni, capacitatea localului fiind de peste 1.300-1.400 de persoane.Fondatorul clubului Bamboo a adaugat ca o singura data ar fi primit o amenda de la ISU."O singura data am primit o amenda, pentru ca era o canapea langa o iesire de siguranta", a mai spus Joshua Castellano.El a explicat ca nu a putut face asigurare pentru ca nu avea inca autorizatie de la ISU, dar ar fi urmat sa o obtina pana in 30 iunie 2017.Joshua Castellano a mai spus ca, lunar, pentru a functiona, clubul trebuia sa achite o taxa de 3.000 de lei."De la inceputul anului, de la 1 ianuarie pana la 31 ianuarie trebuie sa platesti o taxa pentru a functiona. Nu avea posibilitatea clubul Bamboo sa plateasca o taxa de 3.000 de lei?", a declarat fondatorul clubului.Intrebat daca poate estima pagubele in urma incendiului, Joshua Castellano a raspuns: "Am pierdut sufletul meu. Pentru ca Bamboo era dragostea mea".Joshua Castellano, cel care in urma cu 15 ani a fondat clubul Bamboo, a venit luni la Politia Capitalei, fiind citat pentru a fi audiat in dosarul privind incendiul care a distrus in totalitate clubul si in urma caruia 44 de persoane au ajuns la spital din cauza intoxicatiei cu fum.