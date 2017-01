Bomba cu ceas din taxele taiate prin legea lui Dragnea. Costul ascuns al unor servicii consulare mai ieftine

In comunitatile de romani de peste hotare se vorbea de la inceputul anului ca mai toate serviciile consulare vor fi gratis inclusiv pasapoartele. Adevarul a iesit la lumina zilele trecute cand normele de aplicare a acelei legi au aratat adevarul . Gratuitatea clamata va avea un pret de( de la 100) side la 65. Scaderi masive de preturi e adevarat , insa in spatele acestei darnicii se ascunde o bomba cu ceas care va exploda chiar in fata celor ce vor beneficia de aceste reduceri, adica a oamenilor simpli si mai ales a romanilor de peste hotare.Explicatia este simpla. Au fost eliminate din preturile finale toate taxele din care ministerul de externeMai exact o ambasada , fie ea de la Roma , Chisinau, Madrid sau Paris isi achita facturile de apa, gaz, curent din banii colectati din asa numitele taxe de urgenta , care erau incluse in preturile de la pasapoarte, procuri , titluri de calatorie etc. Tot din acei bani erau platitesi chiriile apartamentelor in care locuiesc diplomatii si, in general, toate cheltuielile de zi cu zi ale ambasadelor. Tot din acei bani se platea si organizarea consulatelor intinerante, adica deplasarea a doi trei diplomati si functionari consulari in zonele indepartate din fiecare tara unde exista comunitati mari de romani.Nu va mai fi posibila deplasarea diplomatilor la penitenciare unde cetatenii romini solicita asistenta. De fapt nicio deplasare la vreun caz in care cetateni romani necesita asistenta consulara nu va mai putea fi facuta. De exemplu in insulele Canare din Spania locuiesc 8000 de romani iar consulatul de la Madrid de care apartin este la 3500 de km. Acesti romani vor fi obligati de la 1 februarie sa facacu avionul la Madrid ca sa obtina un act de la consulat.Cele 9 consulate din Spania si 6 din Italia vor fi in scurt timp, din cauza ca in aceste consulate muncesc , la limita legii, asa numitii functionari consulari. E vorba de persoane din comunitatile de romani care au semnat un contract de prestari servicii . Acestora le sunt platite serviciile tocmai din taxele de urgenta. Ambasadele vor fi in situatia in care vor fi nevoite sa renunte la acesti functionari devreme ce nu vor mai avea de unde sa ii plateasca.Contractele acestora de prestari servicii sunt nerecunoscute in tarile unde sunt incheiate. Nu sunt inregistrate la autoritatile fiscale din tarile de resedinta, astfel nu se platesc taxe si impozite. In plus,functionarii consulari nu au asigurarile medicale obligatorii. Statul roman s-a spalat pe maini punandu-i sa semneze in acel contract o prevedere care spune ca e obligatia lor sa plateasca aceste contributii catre statul italian, spaniol sau francez.Lucru imposibil pentru acestia, deoarecedevreme ce nu respecta legislatia muncii din statul de resedinta. Functionarii nu se pot declara ca lucratori autonomi, nu pot sa infiinteze o firma si nu pot declara incasarea unui venit de la o institutie diplomatica. Aceasta fortare a legii treneaza de ani de zile, dar acum prin eliminerea taxelor va duce si la eliminarea functionarilor de la consulate.Astfel, romanii de peste hotare se vor bucura de scaderea acestor taxe dar vor vedea casi ca vor ramane sa le rezolve problemeletrimisi de la Bucuresti.Ministerul roman al afacerilor externe va primi anul acesta unconform proiectului publicat de ministerul de finante. Odata cu eliminarea taxelor de urgenta vor disparea si resursele financiare pentru activitatea consulara. Vor disparea consulatele itinerante si la consulate nu vor mai exista decat diplomati.Totul se va intoarce in final impotriva cetateanului, caruia i se spune doar ca va plati mai putin pentru un pasaport, dar adevarul este ca va sta probabil lasau va fi nevoit sa facapentru a obtine un document gratis.