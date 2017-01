Raluca Pruna: Reamenajarea spatiilor Multiproduct, aflate in incinta penitenciarelor - solutia pe termen scurt pentru aglomeratie, identificata inca de vara trecuta. Raportul este la minister si sper sa ii fie remis ministrului

Raluca Pruna atrage atentia ca ". Care se degradeaza fiind nefolosite. Si care sunt in incinta unor penitenciare".prin dezincriminarea unor infractiuni spunand ca murim de grija celor aflati in detentie. In fine, ma intreb cati din cavalerii gratierii propuse au calcat vreodata in vreun penitenciar? Nu astept raspuns, il cunosc din vizitele numeroase in penitenciare pe care le-am facut in timpul mandatului", adauga Raluca Pruna.Fostul ministru al Justitiei mai arata caNu trebuie sa fii doctor in criminologie ca sa stii asta."De cateva zile incoace se vorbeste mult de gratiere ca act de clementa necesar pentru situatia din penitenciare.Exista acum consens al celor rationali si responsabili ca nu aceasta e solutia, fie si pentru faptul ca o gratiere goleste acum penitenciarele si le umple la loc in mai putin de 1 an. Nu trebuie sa fii doctor in criminologie ca sa stii asta. Mai ales daca gratierea este facuta in plina iarna.Mai exista indicii rezonabile ca gratierea aceasta colectiva, urgenta acum in plina iarna este numai vehiculul otravit pentru rezolvarea situatiei penale a favoritilor zilei. Guvernul PSD condus de Ponta stia de problema supraaglomerarii din 2012. Si nu a facut nimic.CEDO si iminenta deciziei pilot sunt invocate drept ratiuni pentru o gratiere. Numai ca CEDO spune clar ca gratierea nu este solutia pentru supraaglomerare in penitenciare.Care ar fi atunci solutia pe termen scurt pentru asigurarea de spatii suplimentare in sistemul penitenciar si reducerea supraaglomerarii?In cadrul reflectiei si dezbaterii din cursul verii trecute, ministerul justitiei a oferit solutia: reamenajarea spatiilor fostei regii de stat Multiproduct. Regia a fost in subordinea MJ pana prin 2008 cand a trecut de la minister la fostul AVAS (actualul AAS) fiind adusa in stare de faliment. De cativa ani buni, nu se avanseaza in procedura lichidarii. In timpul mandatului meu, am constituit un grup de lucru cu participarea institutiilor responsabile pentru a gasi solutia preluarii de catre minister a spatiilor Multiproduct. Raportul grupului de lucru este la minister si sper sa ii fie remis ministrului.Spatiile Multiproduct sunt in incinta penitenciarelor si pot fi reamenajate rapid folosind munca (care muncesc si castiga zile care se deduc din durata pedepsei). In plus, reamenajarea este de presupus ca este mai putin costisitoare decat constructia unui penitenciar nou si mai rapida. Win-win: se asigura dreptul la munca si se reabiliteaza spatii rapid.Cateva cifre: Fosta conducere a Administratiei Nationale a Penitenciarelor a estimat costul unui penitenciar nou de 1000 locuri de detentie la 150 milioane euro, adica 150 000 euro/detinut. Estimarea nu este rezultatul vreunui studiu, ci din pix...Toate aceste solutii sunt explicate pe larg in documentul ministerul justitiei care a insotit dezbaterea de anul trecut. Documentul e (inca) public pe site-ul ministeruluiAsa ca nu trebuie sa reinventam roata, trebuie numai sa preluam din analiza de anul trecut. Regret ca actuala conducere a ANP nu a scos o vorba despre spatiile Multiproduct. Care se degradeaza fiind nefolosite. Si care sunt in incinta unor penitenciare.Asta daca vrem solutii. Daca vrem pretexte, putem da gratieri si amnistia mascat prin dezincriminarea unor infractiuni spunand ca murim de grija celor aflati in detentie. In fine, ma intreb cati din cavalerii gratierii propuse au calcat vreodata in vreun penitenciar? Nu astept raspuns, il cunosc din vizitele numeroase in penitenciare pe care le-am facut in timpul mandatului.Poze pe care le-am facut eu insami la penitenciarul Gherla, cu spatiile Multiproduct (3000 mp, in parasire). De ce sa le reamenajam cand putem construi cu 150 milioane euro sau si mai bine cand putem gratia ca sa impuscam 2 iepuri?!